Суши — очень популярное блюдо среди украинцев. Благодаря гармоничному сочетанию вкусов и питательной ценности, суши покорили сердца многих гурманов.

Традиционный рецепт суши включает рис, приправленный уксусом, разнообразные начинки, среди которых преобладают морские продукты, но могут также входить мясо, овощи, грибы или яйца. Обычно суши окутывают водорослями (нори).

Суши можно есть несколькими способами: специальными палочками, вилкой или ложкой (так суши потребляют те, кто не умеет пользоваться палочками) и руками, но по японскому этикету руками кушать его могут только мужчины.

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Как правильно пользоваться палочками, чтобы суши не падали, читайте в материале Фактов ICTV.

Традиционный способ потребления суши: как пользоваться палочками

Деревянные палочки для суши имеют название хаси. В длину они примерно 20 см. Именно такой размер японцы считают оптимальным для потребления блюда.

Если вы внимательно осмотрите палочки, то увидите, что одна сторона толще другой. Именно он предназначена для взятия блюда.

В руке хаси нужно расположить таким образом:

первая палочка помещается на безымянный палец и зажимается между большим и указательным;

вторую нужно держать как карандаш. Середина палочки должна находиться на кончиках второго и третьего пальцев.

Чтобы точно научиться держать палочки, пользуйтесь пошаговой инструкцией:

Расслабьте руку, вытяните указательный и средний пальцы вперед. Безымянный и мизинец немного согните. Положите толстый конец одной из палочек на уровне трети ее длины между большим и указательным пальцами правой руки так, чтобы вторая палочка упиралась на безымянный палец. Зафиксируйте палочку, нажав на нее основанием большого пальца. Вторую палочку положите на первую фалангу указательного пальца, а кончиками среднего и большого придерживайте ее ближе к середине. Сжимайте и разжимайте концы палочек.

В этом деле главное — практика! Перед тем, как начинать трапезу, попрактикуйтесь брать воображаемые суши. Когда поймете, что палочки крепко держатся в руке и не падают, можно попробовать с настоящими сушами!

Не сдавайтесь и практикуйтесь, и все обязательно получится!