Большинство современных кондиционеров работают не только на охлаждение, но и на тепло. Это очень удобно, поскольку не нужно покупать дополнительные источники обогрева.

В этом году температура в домах будет не высокая, поэтому функция обогрева будет вас спасать. Как настроить кондиционер на тепло — смотрите в нашем материале.

Как включить кондиционер на тепло

Если вы обладатель универсального кондиционера-вам повезло. Ведь некоторые модели приборов, например инверторные кондиционеры могут обогревать помещение даже зимой, при довольно низких температурах.

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Перед тем как проводить манипуляции со своим прибором, убедитесь, что он поддерживает холодный и тепловой режимы.

Не все владельцы кондиционеров знакомы с функцией обогрева, разобраться в этом поможет инструкция к прибору. Но почти каждый кондиционер имеет функции:

охлаждение (Cool) — помогает сделать комфортную температуру летом;

— помогает сделать комфортную температуру летом; обогрев (Heat) — способствует качественному обогреву помещения;

— способствует качественному обогреву помещения; дренаж (Dry) — предназначена для отвода конденсированной влаги из помещения;

— предназначена для отвода конденсированной влаги из помещения; вентиляция (Fan) — перемещает и распределяет воздух по всей площади.

В разных марках и моделях приборов эти режимы могут называться по разному, поэтому внимательно перечитайте инструкцию.

Итак, чтобы включить обогрев помещения:

Запустите кондиционер в работу (нажмите кнопку питания). Нажмите кнопку выбора режима, чтобы задать желаемый. В некоторых моделях приборов, режимы меняются при каждом нажатии на кнопку Mode. Меняйте режимы до тех пор, пока не появится надпись Heat. Вентилятор может выключиться, а через несколько минут начнет поступать теплый воздух.

Регулировать температуру или скорость вращения вентилятора вы можете с помощью пульта дистанционного управления.

Кстати, при включении режима обогрева, первые несколько минут может не работать вентилятор. Не волнуйтесь, это нормально. Вентиляторы выключаются, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха, пока прогревается кондиционер.

При каких температурах воздуха можно включать режим обогрева

Кондиционеры, как и любые другие приборы имеют свои ограничения. Перед тем как переставить режим на тепло, убедитесь, что температура воздуха в помещении: