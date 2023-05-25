Мойка из искусственного камня неприхотлива и не требует особого ухода. Однако очищать ее нужно тщательно, ведь на раковине из такого материала хорошо видны пятна.

Факты ICTV рассказывают, чем мыть каменную мойку.

Чем мыть каменную мойку

Мойку из искусственного камня нельзя мыть ацетоном, растворителем для красок и хлором. От этих средств на раковине появятся трещины.

Меламиновая губка

С пятнами отлично справится меламиновая губка. Она способна быстро удалить стойкие загрязнения с поверхности. Особенно такое средство подойдет для людей, которые склонны к аллергическим реакциям.

Губку необходимо смачивать водой и тереть загрязненные места. После этого промойте раковину водой.

Горчица

Горчичный порошок поможет обезжирить поверхность мойки. Его нужно развести с водой так, чтобы образовалась каша, и нанести на раковину. Через 5 минут смойте теплой водой.

Лимонный сок

Сок лимона применяют для мойки светлых тонов. Смешайте кислоту с водой и протрите поверхность. Также можно использовать свежий цитрус. Этот способ поможет удалить следы кофе и чая.

Пищевая сода

Разведите пищевую соду с водой до образования каши. Нанесите на поверхность и оставьте на 15 минут. После этого смойте чистой водой.

Винный или яблочный уксус

Уксус смешайте с водой в пропорциях 1:1. Далее необходимо протереть поверхность и оставить на 15 минут. Когда указанное время пройдет, промойте мойку водой.