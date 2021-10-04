Вечером 4 октября одна за одной рухнули соцсети Instagram, Facebook, WhatsApp. Однако этим не ограничилось вслед за ними начались проблемы и на других площадках. В частности, после резкого отключения Instagram Facebook пользователи ломонулись массово в Twitter. В результате чего его работа ухудшилась.

Однако в компании Twitter не упустили возможности подшутить над конкурентами.

— Привет, буквально всем, — написала компания Twitter.

Список соцсетей и платформ, в которых произошел сбой:

Instagram;

Facebook;

WhatsApp;

Netflix;

Steam;

PlayStation;

Twitter;

Google;

Amazon.

Однако, отставить панику, так как масштабный мировой сбой пока только в Instagram, Facebook, WhatsApp, а остальные платформы просто работают с перебоями.

Сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

Около 18.40 4 октября в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой. Проблемы наблюдаются у многих пользователей, в частности не открываются даже стартовые страницы.

Пользователи по всему миру жалуются на то, что у них не получается получить доступ ни к приложениям, ни к web-версиям соцсетей.