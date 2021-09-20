Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк приобрел участок для строительства двухэтажного дома.

На личной странице в Instagram шоумен обнародовал фотографию, на которой супруги позируют на территории будущего дома. В кадре пара нежно обнимает друг друга.

— У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость! В Остапчук будет свое семейное гнездышко, юхуу, — написал Владимир.

Сейчас Владимир и Кристина живут в съемной квартире, которая расположена в элитном районе Киева — на Новопечерских Липках. В комментариях подписчики поздравляют пару с важной покупкой.

В сториз Кристина и Владимир признались, что надеются переехать в свой дом уже следующим летом.

Сейчас они будут заниматься строительством и ремонтом. Весь процесс супруги пообещали транслировать в Instagram.

Также они пошутили, что летом пригласят всех подписчиков на онлайн-барбекю.

Напомним, что Владимир и Кристина официально поженились 15 октября 2020 года. Они сыграли пышную свадьбу в загородном комплексе в селе Вишенки, под Киевом.

Это второй брак телеведущего, до этого Владимир на протяжении 13 лет был женат на Елене Войченко. О разводе с женой шоумен объявил в октябре 2019 года.

От первого брака Владимир имеет двоих детей: 8-летнюю Эмилию и 3-летнего Эвана. Сейчас они проживают с Еленой Войченко.

Фото: Владимир Остапчук