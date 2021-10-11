Ким Кардашьян появилась в комедийном шоу Saturday Night Live. 40-летняя звезда реалити посмеялась не только над своей семьей, но и над самой и даже бывшим мужем Канье Вестом.

В монологе Ким иронично прокомментировала свой развод с Канье.

— Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. Он также самый богатый темнокожий мужчина в Америке, который подарил мне четырех удивительных детей. Поэтому, когда я развожусь с ним, это означает, что причина в одном… его личности, — отметила Кардашьян.

Кстати, перед шоу Ким поддерживал именно Вест. Он приехал перед ее выступлением в Нью Йорк. Более того, пару видели, как они покидали отель.

Во время монолога Ким также удивила публику тем, что намекнула на пластические операции сестер.

— Я рада быть здесь сегодня вечером, чтобы показать вам, что я больше, чем просто симпатичное личико, и хорошие волосы, и отличный макияж, и великолепная грудь, и идеальные ягодицы. В принципе я гораздо лучше, чем та фотография, которую мои сестры показывают пластическим хирургам в качестве примера, — отметила Кардашьян.

Кроме того, Ким, перевоплотившись в Кортни, примерила на себя роль судьи в реалити-шоу. Компанию на вымышленном судебном заседании ей составили мама Крис Дженнер, сестра Хлоя Кардашьян и постоянные актеры шоу, которые сыграли других членов знаменитого семейства.

Хлоя сказала, что подала на сестру в суд за то, что та украла ее визажиста. Но так как Ким была в наряде, который надевала на Met Gala, никто не смог увидеть ее лицо. Претензией Крис Дженнер было то, что ее дочь Кендалл была слишком скучной на реалити-шоу Семейство Кардашьян, а от другой своей дочери Кайли она требует, чтобы та родила быстрее.

По некоторым данным, Ким Кардашьян очень переживала перед выступлением на шоу. Ей пришлось готовиться к нему по несколько часов в день.

Развод Ким и Канье

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Но в прошлом году пара разорвала свои отношения из-за непримиримых разногласий.

По словам Кардашьян, в браке с рэпером она чувствовала себя одинокой, поэтому и стала инициатором развода.

Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.