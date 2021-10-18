Горячие копы: телеканал ICTV приступил к съемкам нового сериала

На днях ICTV приступил к съемкам иронического детектива Горячие копы. 12-серийный экшн станет новым бадди-муви киновселенной ICTV, и поведает о приключениях двух напарников, кардинально разных по характеру и взглядам на жизнь.

Макс Горячев – смелый и бесстрашный оперативник, привыкший в любой сложной ситуации действовать резко и без сомнений и, главное, в одиночку. Но после внезапной смерти жены психологи запретили ему выходить на дела самостоятельно.

Макс получает в напарники Игоря Безхатченко – уравновешенного семьянина-провинциала. С первых же минут знакомства герои понимают, что для них начались непростые времена. Максу придется терпеть нравоучения благоразумного напарника, а Игорю – постоянно рисковать своим покоем с далеко не самым уравновешенным сослуживцем, который буквально лезет под пули.

Главных персонажей играют Артемий Егоров, известный зрителям ICTV по роли в сериале Вскрытие покажет, и Яков Кучеревский – звезда сериалов Прятки и Владимирская, 15.

— В детстве я смотрел только украинское кино. И ICTV был одним из главных каналов, который я включал после школы. Сначала смотрел там мультики, потом, повзрослев, – крутое кино. Возвращаясь в прошлое, я и представить не мог, что когда-нибудь буду играть главные роли на канале своего детства. Съемки Горячих копов только начались, а я уже ощутил на себе весь его драйв. За два сезона Вскрытие покажет я столько не стрелял и не бегал, сколько придется здесь за 12 серий. Не зря же сериал так называется! – рассказывает Артемий.

Режиссером Горячих копов стал Олег Туранский. Производством сериала занялась продакшн-студия StarLightMedia. Продюсеры – Галина Балан-Тимкина, Максим Бернадский. Продюсеры ICTV – Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Авторы сценария: Денис Копнин, Лилия Молодецкая, Матвей Никитин, Ирина Жигалюк, Ярослав Загреба, Марк Лимаренко, Николай Сорока, Татьяна Малахова

Съемки продлятся с октября по декабрь 2021 года. Дата премьеры пока не сообщается.