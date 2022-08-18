Если вы решили уехать за границу на машине, не переживайте — это возможно. Главное знать, какие документы необходимо взять в путешествие.

Также следует привести авто в порядок, чтобы оно было исправным и продумать маршрут. Если все готово — проверить документы.

При пересечении государственной границы на авто при себе нужно иметь:

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водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства оформлено на имя водителя или пассажира;

опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке;

действительный договор международного страхования Зеленая карта.

Стоит отметить, что на авто должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы.

Если вы едете не на своей машине, при вас должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Такой документ можно получить в сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды.