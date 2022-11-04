Зима – одно из самых опасных времен года для водителей. Из-за сильных осадков, скользкой дороги и обледенения машины возможны частые ДТП. Поэтому именно в зимний период водителям следует быть бдительными и подготовить свою машину к сложным погодным условиям раньше времени. Как это сделать и на что обратить внимание? Вместе с Алиной Коваленко, мастером-приемщиком на СТО, мы подготовили основные правила и советы.

Зимняя резина.

Именно скользкие дороги часто становятся причиной ДТП зимой. Поэтому стоит заранее позаботиться о зимней резине. Так называемая демисезонная для украинского климата не подходит.

– Если это город, то лучше всего подойдет асимметрично направленный протектор, в народе его называют “елочка”, или “гусиная лапка”. Он хорошо выводит именно кашу и воду из-под колес. Также можно выбрать липучку. Она очень хорошо себя ведет, когда именно гололедица. Но у нее есть минус – она очень быстро стирается, – рассказывает мастер-приемщик СТО Алина Коваленко.

Проверить аккумулятор, генератор и утечку тока (если он есть).

Срок службы автомобильного аккумулятора обычно от трех до пяти лет, поэтому внимательно следите за его возрастом. Перед зимой обязательно следует проверить емкость, уровень электролита, подзарядить аккумулятор при необходимости или вообще заменить. Если АКБ летом уже давал какие-то сбои, или машина на сигнализации не могла простоять больше трех дней – это уже существенные звоночки, что его нужно заменять новым. Но перед тем как заменить АКБ, очень важно проверить именно генератор и утечку тока в авто.

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– Потому что неправильно установленные электроприборы, такие как сигнализация, могут забирать ток. Затем генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор. И даже новый аккумулятор может очень быстро выйти из строя. Норма генератора – 13,8 вольт, исключением из положений является Toyota – у них 14,2 вольта. Проверить это можно обычно на СТО у электрика или на АКБ-сервисах. Они проверяют сразу стартер, АКБ и генератор, – говорит Алина Коваленко.

Достаточное количество охлаждающей жидкости, или как в народе говорят, “антифриза”.

Антифриз защищает двигатель авто как от замерзания зимой, так и от перегрева в жару, а еще от коррозии. В среднем жидкость заменяют каждые 30-40 тыс. км пробега авто.

– Норма для Украины в целом – это уровень минус 30, минус 40. Если ниже, то он может кристаллизоваться и разрушить радиатор. Например, в Европе климат более теплый, и там в общем заливают при минус 25. А еще – для отечественных авто очень важно перед зимой проверить помпу и термостат. Это такой бич этих автомобилей, и зимой мы очень много на СТО принимаем именно отечественных автомобилей с проблемами с помпой и термостатом. Поэтому это тоже нужно проверить до зимы, – отмечает Алина Коваленко.

Тормозная система.

В нее также входит уровень и плотность тормозной жидкости. Кстати, жидкость надо менять не реже раза в два года. Если же есть проблемы с колодками или дисками, то нужно это проверить перед зимой.

– Есть такое понятие, как “обледенение”. Если уровень стертости колодок очень мал – тормозной путь удлиняется. А это приводит к аварийной ситуации. Если были проблемы с суппортом, он подклинивал, например, в зимнее время это проявит себя резко, и можно даже вылететь в кювет или не затормозить вовремя. Поэтому тормозная система – это одно из важнейших, что нужно проверять, – предупреждает мастер.

Омыватель стекла и щетки стеклоочистителя.

Омыватель стекла эксперты советуют заливать уже в октябре. Потому что с наступлением морозных ночей вода быстро замерзает и может разорвать бачок омывателя. Плохая видимость в холодную погоду может быть очень опасной, поэтому нужно убедиться, что ваши дворники также исправны. Если осенью они плохо справляются с очисткой, когда идет простой дождь, то это означает, что их нужно заменять.

– Если не щетки, то хотя бы резинки. Они должны очень хорошо удалять грязь с поверхности лобового стекла, потому что это также аварийная ситуация. Если есть какие-то пятна на стекле, мы можем не увидеть машину, человека или другой предмет на дороге, – предостерегает эксперт.

Горючее.

Очень часто в бак попадает вода или грязь. Они могут обволакивать сетку бензонасоса и не пропускать бензин в нужном количестве. Это часто случается у машин, стоящих не под накрытием, а на улице. Решить проблему просто. Убрать излишнюю влагу поможет так называемый “отводчик влаги”. Его можно купить в любом специализированном магазине.

Масло, моторное масло.

В преддверии морозов необходимо заменить масло и масляный фильтр. Если машина прошла более 7 тыс. км, то моторное масло нужно заменять, потому что она теряет свои смазочные свойства.

– Зимой двигатель подвергается холодному запуску – а это и так идет износ двигателя. Свежее масло обладает хорошими смазывающими свойствами, лучше смазывает двигатель, и поршни легче ходят. С маслом обязательно меняем масляный фильтр, потому что там собирается вся грязь и влага, – отмечает Алина Коваленко.

Дополнительно должны быть зимой в машине также вещи, способные помочь вам в неприятной ситуации: