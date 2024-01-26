Проверка авто по номеру или VIN-коду позволяет быстро узнать историю машины и получить полную информацию о ней. Как проверить машину по номеру в Украине в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Как проверить машину по номеру: советы

При продаже автомобиля продавцы могут скрывать часть информации. Поэтому покупателям стоит быть внимательными, чтобы распознать скрытые дефекты машины и не стать жертвой махинаций. Одним из важных способов является проверка автомобиля по номерному знаку.

Проверка автомобиля по государственному или VIN-номеру позволяет получить бесплатную и максимально подробную информацию об автомобиле, которая содержится в базе данных Госавтоинспекции.

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Общая информация об автомобиле может включать:

модель;

марку;

дату регистрации;

объем двигателя;

тип кузова;

тип топлива;

мощность;

год выпуска;

количество владельцев.

Также по номеру машины можно узнать информацию о состоянии машины на момент последнего технического осмотра и историю преступлений, связанных с этим транспортом.

Как проверить машину по номеру:

зайти в базу данных Госавтоинспекции;

ввести номерной знак автомобиля, который вас интересует, без пропусков и других знаков;

нажать на кнопку Найти и получить расширенную информацию о машине, которая содержится в базе данных Госавтоинспекции.

После того, как будет получена информация об автомобиле, его состоянии и технических характеристиках, ее необходимо сверить с информацией, которую предоставил продавец. Если технические характеристики авто, указанные в базе, не совпадают с предоставленными продавцом, то, скорее всего, авто было ударено или нуждается в ремонте.

Если история авто указывает на большое количество владельцев, то это может свидетельствовать о наличии проблем. История преступлений указывает на использование авто для незаконных целей.

После проверки машины по номерному знаку ее необходимо осмотреть лично. Для этого на осмотр лучше взять механика или другое квалифицированное лицо, которое сможет оценить техническое состояние автомобиля.