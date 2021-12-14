Украинцы получили шанс обзавестись автомобилям абсолютно бесплатно. Минюст вместе с исполнительной службой и государственным предприятием СЕТАМ раздают подержанный транспорт.

Всего отдать украинцам планируют семь автомобилей — все иномарки и с пробегом. Транспорт сравнительно новый — от Renault Clio 1992 года до Alfa Romeo 147 и Opel Zafira 2003 года.

Также государство планирует отдать BMW 528, Fiat Multipa, Skoda Octavia и еще один Renault Clio.

Большинство автомобилей конфисковали у владельцев — это евробляхи, которые водители так и не зарегистрировали на украинские номера.

Оформить заявку на получения транспорта можно до 10 января 2022. Также есть ограничения — получить авто могут далеко не все украинцы. Речь идет об органах власти, учреждениях систем здравоохранения, детских домах семейного типа и приемных семьях, военных формированиях и учреждений СИЗО.

Выбирать претендентов на автомобиль будет специальная комиссия. В Украине подобная практика — не нова. В октябре раздали еще 6 подержанных авто.

Также и сами украинцы готовы прощаться со своим транспортом — многие отдают свои евробляхи государству. Это единственный способ избежать огромных штрафов после окончания льготной растаможки 11 ноября. К примеру, грузовой автомобиль украинца Андрея отправили в одну из военных частей для перевозки курсантов.