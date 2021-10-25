Компания Tesla незаметно подняла цены на электрокары. Это произошло после объявления Илона Маска о рекордной прибыли корпорации за третий финансовый квартал — $1,6 млрд.

За базовые Model 3 и Model Y придется заплатить на $2 тыс. больше — $43 990 и $56 990 соответственно.

Популярные Model S и Model X также подорожали, но на целых $5 тыс. — теперь они стоят $94 990 и $104 990.

Компания Tesla не назвала причину таких изменений. В июне Илон Маск заявлял о пересмотре стоимость авто, и это было связано с нехваткой компонентов. Возможно, на подобные изменения повлиял всемирный дефицит микрочипов, с которым столкнулись производители транспорта и электроники по всему миру.

На удивление, этот финансовый квартал для компании оказался прибыльным. Ранее корпорация заявила, что инженерам удалось переписать программный код системы электрокаров Tesla, чтобы транспорт мог работать с уникальными чипсетами — это позволило смягчить влияние дефицита на сборку.

Другим автомобильным компаниям, включая Volkswagen, Ford и Toyota повезло меньше — некоторые повысили цена на свои товары, а некоторые и вовсе временно остановили производство. К примеру, чешская компания Skoda существенно уменьшит производство авто — будет работать всего одна линия. Подобные изменения заставили корпорацию отправить работников в отпуск на две недели.