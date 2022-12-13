В 2023 году штрафы за превышение скорости в Украине планируют повысить. Верховная Рада уже подготовила соответствующий законопроект.

Каким будет штраф за превышение скорости 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

Штраф за превышение скорости 2023

В настоящее время в Украине за превышение скорости от 20 до 50 км/ч выписывают штраф в размере 340 гривен. Если же превышение скорости составляет более 50 км/ч – эта сумма увеличивается до 1700 гривен.

Сейчас смотрят

Однако, по словам адвоката Джамала Стаценко, со следующего года могут возрасти штрафы за превышение скорости вплоть до 5100 грн!

Еще в августе депутаты предложили в несколько раз повысить штрафы за превышение скорости на 80 и более километров в час.

Соответствующую поправку нардепа от фракции Слуга народа Павла Фролова в законопроект О внутреннем водном транспорте поддержал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно ему, если превышение скорости более чем на 50 километров в час повлекло за собой создание аварийной обстановки, а именно: заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, то сумма штрафа составит 5100 грн.

Как планируют повысить штрафы

Если законопроект утвердят в парламенте, то суммы штрафов будут следующими:

превышение скорости на 80 км/ч и более – 3400 гривен;

превышение скорости на 110 км/ч и более – 4250 гривен;

превышение скорости на 50 км/ч, что привело к аварии – 5100 гривен.

Также могут увеличиться штрафы для тех, кто управляет элитным авто.

Особенно это касается водителей, имеющих дорогую машину и управляющих ею в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно проекту закона Верховной Рады Украины, нетрезвый водитель в таком случае должен заплатить штраф, который может превысить полмиллиона гривен!

Стоимость транспортных средств, владельцам которых будут выписывать штрафы, должна превышать 85 тысяч гривен.

Вот как могут увеличить штрафы за нарушение скорости для правонарушителей, владеющих элитными автомобилями