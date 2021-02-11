Водители и пассажиры транспортных средств обязаны использовать ремни безопасности. Нередко во время ДТП от этого зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Какой установлен штраф за непристегнутый ремень безопасности – читайте в материале Фактов ICTV.

Правила использования ремня безопасности

По статистике, в Украине пристегивается только 23% водителей, несмотря на то, что ремень безопасности в несколько раз уменьшает вероятность тяжелых травм в случае ДТП. Это считается административным правонарушением.

Если автомобиль оборудован четырьмя ремнями безопасности, и в нем перемещаются четыре человека, все они должны быть пристегнуты (а не только водитель и пассажир на переднем сидении, например).

Разрешается не использовать ремень безопасности только в некоторых случаях:

водителям и пассажирам с инвалидностью в том случае, если их физиологические особенности мешают использованию ремней безопасности (во время езды в населенных пунктах);

водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств (во время езды в населенных пунктах).

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в 2021 году

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в Украине составляет 51 грн. Он минимальный по сравнению с другими странами Европы.

Размер штрафа зависит от количества непристегнутых пассажиров в автомобиле. Так, если их двое, штраф составит 51 × 2 = 102 грн, если трое, то 51 × 3 = 153 грн и т. д.

За нарушения правил использования ремня безопасности в случае ДТП предусмотрен штраф в размере 2 400 — 8 500 грн.

Ежегодно на дорогах Украины гибнет около 3,5 тыс. человек. По статистике, пристегнутые пассажиры в пять раз реже получают травмы при перевороте автомобиля, в 1,8 раза реже – при фронтальном ударе и в два раза реже – во время лобового столкновения. Не забывайте использовать ремни безопасности, потому что они могут сохранить вам жизнь и здоровье.

Водители в Украине должны оформлять обязательное автострахование ОСАГО, которое покрывает ущерб при ДТП, нанесенный пострадавшей стороне. Какой установлен размер штрафа за отсутствие автогражданки в 2021 году – в материале Фактов ICTV.