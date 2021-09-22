Снегопады, гололед на дорогах и высокая влажность воздуха становятся настоящим испытанием для автомобилей, поэтому подготовка машины к холодам является обязанностью любого водителя. Она помогает избежать неприятных ситуаций на дороге и обеспечивает вашу безопасность.

Факты ICTV собрали советы, которые помогут подготовить автомобиль к зиме.

Замените летнюю резину на зимнюю

Это первое, что надо сделать с приходом холодов. Важно заменить резину до того момента, пока не появится снег.

В первую очередь замена резины — это ваша безопасность. Летняя резина не приспособлена к низким температурам и теряет свою эффективность при торможении на дорогах, так как структура протектора летних шин не предназначена для движения по снегу и гололеду.

Для езды по городу прекрасно подойдет обычная зимняя резина, но если вы часто выезжаете за пределы города, лучше использовать шипованные шины.

Также важно следить за состоянием зимней резины, потому что с годами она теряет свои свойства и мало чем отличается от летней. Лучше менять зимние шины один раз в три года.

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Проверьте состояние аккумулятора

Перед холодной погодой важно проверить состояние аккумулятора автомобиля и при необходимости подзарядить его в автосервисе. Это поможет избежать неожиданных поломок после пребывания авто на холоде ночью.

Если вы замечаете, что аккумулятор достаточно часто требует подзарядки, стоит приобрести новый. Оптимальный срок работоспособности аккумулятора — 3 года.

Отполируйте кузов автомобиля

Перед холодами осмотрите кузов на наличие царапин. В случае обнаружения повреждений их надо подлатать.

Желательно сделать полировку кузова с применением защитной полироли. Это убережет покрытие от образования ржавчины.

Обратите внимание на состояние осветительной аппаратуры автомобиля. Зимой увеличивается темное время суток, поэтому надо следить за исправностью систем освещения. Маленькая трещина во внешнем стекле фары зимой может привести к проблемам.

Замените масло в двигателе

Масло выполняет важную функцию в автомобиле — защищает металлические детали. Его работа зависит от густоты масла. Зимой надо использовать масло с пониженным индексом вязкости, так как слишком густое может вызвать перегрев двигателя.

То, какую вязкость масла лучше использовать именно для вашего автомобиля, можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.

Поддерживайте достаточный уровень горючего

Зимой рекомендуют контролировать уровень топлива в баке. В зимний период он должен быть заполнен больше, чем на половину, а лучше полным.

Низкая температура с перепадами может вызвать образование конденсата на стенках полупустого бака, и есть вероятность попадания в топливо воды. Зимой рекомендуют следить, чтобы в топливных баках отсутствовала излишняя влага, потому что она перекрывает путь топлива в двигатель.

Используйте достаточное количество антифриза

Зимой антифриз защищает двигатель от замерзания. Следует использовать смесь антифриза и воды в соотношении 1:1. Оно считается оптимальным и предотвращает замерзание жидкостей при низких температурах.

Недостаточное количество антифриза может стать причиной перегрева двигателя.

Используйте жидкость для стеклоомывателя

Следующим шагом будет проверка исправности дворников и скребков щеток стеклоочистителя. Со временем резина на них изнашивается, поэтому щетки надо менять каждые полгода.

Также надо следить за уровнем жидкости стеклоомывателя, а также использовать зимнюю жидкость, которая не замерзает при низких температурах. Купить ее можно на любой заправке.

Зимний набор вещей автомобилиста

Зимой лучше держать в багажнике вещи, которые помогут облегчить пребывание авто на холоде. К примеру, силиконовой смазкой можно смазывать силиконовые уплотнители в дверях. Это поможет избежать примерзания дверей при низкой температуре.

Также никогда не будут лишними такие вещи:

жидкость для размораживания стекла;

лопата и трос;

скребок для стекла;

рукавицы;

пусковые провода;

запасное колесо.

Проведите полную диагностику автомобиля

Эксперты советуют проводить полную диагностику авто на станции один раз в полгода. Это позволит быстро устранить любые проблемы в работе автомобиля.