В осенне-зимний период водители в Украине обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Это правило прописано в Правилах дорожного движения и является обязательным.

Факты ICTV узнавали, когда отменяется обязательное включение фар вне населенных пунктов для украинских водителей и когда дневные ходовые огни необходимо включать.

Отмена зимнего правила для водителей за городом 2023 — дата

С 1 мая 2023 года украинские водители больше не обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения вне города днем.

Это правило утверждено пунктом 9.8 Правил дорожного движения. Каждый год украинские водители должны включать свет фар днем в самые темные месяцы — с 1 октября по 1 мая.

В этот период, независимо от времени суток, за пределами населенных пунктов водители обязаны ездить с включенными дневными ходовыми огнями или ближними фарами.

Благодаря этому автомобили лучше видны в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период. В случае нарушения, водителя могут привлечь к ответственности.

Однако с 1 мая правило отменяется, поэтому водители больше не обязаны включать фары за городом днем.

В каких случаях нужно включать фары за городом с 1 мая

В Правилах дорожного движения отмечается, что водители могут включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары в условиях недостаточной видимости. Но при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

Соответственно, вы можете включить фары за пределами города днем с 1 мая, если почувствуете необходимость, но следите, чтобы ваши действия не мешали другим водителям.