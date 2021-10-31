С 1 ноября 2021 года в Украине вводятся новые ПДД. Об этом сообщается в постановлении КМУ.

Часть изменений позволит более четко регулировать движение велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения. Такие обновления нужны для соответствия с требованиями Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Теперь в ПДД Украины появилось новое определение велосипедной дорожки. На дорогах нашей страны также появятся полосы и переезды для этого двухколесного транспорта. Последние касаются пересечения перекрестков — помимо знаков, дорожная разметка для них окрашивается в красный.

На некоторых участках переходы также будут совмещены с переездами — велосипедистам необязательно спешиваться для пересечения дороги. Правда, преимущество в движении останется за водителями авто.

Чтобы избежать путаницы, в правилах ПДД теперь есть знаки, указывающие на направление движения полос для владельцев двухколесного транспорта.

На некоторых улицах и пешеходных зонах разрешат совместное движение велосипедистов и авто, а также пешеходов и владельцев двухколесного механического транспорта.

С 1 ноября ПДД Украины спровоцируют не только появление новых табличек, но и обновления старых. К примеру, вместо знаков Слепые пешеходы установят Пешеходы с нарушениями зрения. Изменения коснутся и других обозначений — о приближении к дорожным камерам будут сообщать знаки Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД.

Более подробно рассмотреть все изменения в ПДД Украины с 1 ноября можно в материале Фактов ICTV.