Всего в августе 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 130 439 легковых авто с пробегом. В этом месяц импорт авто снизился, но количество перепродаж в пределах Украины увеличилось. Объем рынка практически не изменился, если сравнивать с прошлогодним августом.

Самым популярным б/у автомобилем в августе является немецкий Volkswagen Passat — выбор на нем остановили 5 772 украинца. С большим отрывом на втором месте расположилась чешская Skoda Octavia — 4 662 авто. Лидирующую тройку замыкает автомобиль Volkswagen Golf — 4 240 покупок. Популярные Daewoo Lanos и Sens расположились на четвертом месте — на двоих 3 471 авто. Бюджетные авто французского производства Renault Megane оказались на пятом месте — 3 041 покупка.

Рейтинг по перепродажам внутри страны заметно отличается:

На первом месте расположились доступные Daewoo Lanos и Sens — 3 454 авто. Второе место за немецкими Volkswagen Passat — 2 598 перепродаж. Всеми любимая Skoda Octavia замыкает тройку — 2 373 авто. На четвертом месте компактный Volkswagen Golf — 1 785 перепродаж, а на пятом — старенькие ВАЗ 2109/21099 — 1 650 авто.

В статистику попали и авто, которые ввозились из других стран в Украину. Первые два места занимают автомобили Volkswagen: Passat — 3174 авто, и Golf — 2455 транспортных средств. Третье место за чешской Skoda Octavia — эти автомобили ввозили в Украину 2 289 раз за август. Четвертое место за французами — Renault Megane приобрел 1 781 водитель. На пятом месте — американский Ford Focus 1 499 авто.

Рынок новых автомобилей в Украине заметно отстает — в августе украинцы купили 8,5 тыс. авто. В этом списке самой популярной моделью оказался KIA Sportage — свой выбор на этом авто остановили 603 автомобилиста.

Источник: Институт исследований авторынка