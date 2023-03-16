Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Мало не покажется: штрафы за вождение без прав в Украине 2023

16 марта 2023, 18:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мало не покажется: штрафы за вождение без прав в Украине 2023
Источник: Depositphotos

Управлять автомобилем без водительского удостоверения запрещено, даже в военное время. Законы никто не отменял, как и правила дорожного движения. Какой штраф за вождение без прав предусмотрен в Украине — вопрос, который интересует водителей из года в год.

Размеры штрафов за управление ТС без прав четко прописаны в статье 126 Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Если вы не можете показать полицейскому водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта — штраф в размере 425 грн.

Сейчас смотрят

Так, стандартный штраф за управление ТЗ без прав — 3 400 грн. Это касается и того человека, который передал транспорт водителю без права на езду.

Если водителю временно запретили управлять транспортом — могут лишить водительских прав от 3 до 6 месяцев.

Если снова сядете за руль без права или в период временного запрета — штраф в размере 20 400 грн.

В случае, если водитель снова захочет получить штраф за управление ТС без прав, придется заплатить уже 40 800 грн.

Также в полиции напомнили о штрафах за езду в нетрезвом состоянии. За подобные действия придется заплатить солидный штраф и надолго остаться без транспорта. В целом, если систематично ездить “под мухой”, то можно получить штраф в размере более 50 тыс. грн. Многие ДТП в Украине происходят именно по этой причине.

Читайте также:
АвтоШтраф за треснутое лобовое стекло: адвокаты рассказали, почему наказание незаконное

Теги
Автомобилисты ПДР Штраф
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь