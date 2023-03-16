Управлять автомобилем без водительского удостоверения запрещено, даже в военное время. Законы никто не отменял, как и правила дорожного движения. Какой штраф за вождение без прав предусмотрен в Украине — вопрос, который интересует водителей из года в год.

Размеры штрафов за управление ТС без прав четко прописаны в статье 126 Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Если вы не можете показать полицейскому водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта — штраф в размере 425 грн.

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Так, стандартный штраф за управление ТЗ без прав — 3 400 грн. Это касается и того человека, который передал транспорт водителю без права на езду.

Если водителю временно запретили управлять транспортом — могут лишить водительских прав от 3 до 6 месяцев.

Если снова сядете за руль без права или в период временного запрета — штраф в размере 20 400 грн.

В случае, если водитель снова захочет получить штраф за управление ТС без прав, придется заплатить уже 40 800 грн.

Также в полиции напомнили о штрафах за езду в нетрезвом состоянии. За подобные действия придется заплатить солидный штраф и надолго остаться без транспорта. В целом, если систематично ездить “под мухой”, то можно получить штраф в размере более 50 тыс. грн. Многие ДТП в Украине происходят именно по этой причине.