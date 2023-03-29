Дважды в год водители переобувают свои автомобили, меняя им колесную резину. В то же время с приходом теплой весны у многих водителей возникает вопрос, когда же идеальное время для замены зимней резины на летнюю.

Факты ICTV узнавали, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю в 2023 году.

Когда переобувать авто весной 2023 года

Всем водителям хочется как можно быстрее перейти на летние шины, однако спешить с этим не стоит, ведь погода в Украине очень непредсказуемая.

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Перед тем, как переобуваться на летнюю резину, стоит тщательно изучить прогноз погоды. Вспомните, в начале и середине марта 2023 года температура на улице была довольно теплой, а сейчас — снег и заморозки.

Поэтому перед окончательной заменой зимних шин на летние, стоит подождать и убедиться, что заморозков в этом году больше не будет.

На самом деле каких-то конкретных дат, когда можно менять резину, в Украине нет. Однако сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8369, который может изменить ситуацию.

Данный проект хочет ввести обязанность для украинских водителей ездить на зимней резине в период с 1 ноября по 31 марта. По данным депутатов, большинство аварий в Украине приходится на позднюю осень и раннюю зиму, когда дорожные условия ухудшаются, а некоторые водители остаются на летней резине.

Пока законопроект находится на рассмотрении комитета, конкретных дат переобувки автомобиля из зимней резины на летнюю нет. Поэтому эксперты советуют не спешить с этим, особенно ранней весной, ведь летние шины нужно ставить, когда минуют морозы.

Поэтому лучшее решение для украинских водителей — отслеживать прогноз погоды!

— Переобувку авто на летнюю резину рекомендуется проводить, когда за окном будет стабильно +10°C градусов и выше. Пока на термометре держится +5°-7°C, еще не стоит спешить заменять резину.

Более того, затягивать со сменой зимних шин также не стоит. Ведь это может привести к износу резины и потере шипов. Как результат, зимняя резина станет мягкой и начнет быстро стираться.

Поэтому перед тем, как переобувать свой автомобиль, советуем тщательно исследовать прогноз погоды на ближайшие две-три недели. Увидев, что температура стабильно держится на +10°C градусов и выше, можно смело менять резину!

Помните, что качественная резина (зимняя или летняя) вполне может прослужить 3-5 лет. Если за ней ухаживать и вовремя заменять, она не будет терять своих свойств.

В любом случае, за состоянием резины нужно пристально следить. Поэтому перед тем, как заменять зимние шины на летние, тщательно осмотрите их на наличие повреждений или следов износа.

Будьте ответственным водителем и помните, что качественные шины — это ваша безопасность!