Растаможка авто — популярная тема для обсуждения среди миллионов украинских водителей. Некоторые успели воспользоваться льготами в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, а другие — надеются на изменения в будущем, которые позитивно повлияют на процесс, и стоимость растаможки авто будет справедливой. В любом случае сейчас ввоз транспорта и оплата за услуги осуществляется по нынешним законам, и обойти эту систему нельзя.
Сколько стоит растаможка авто в Украине 2024: калькулятор
Формулы и тарифы подсчета стоимости услуги не удивят водителей — они не меняются достаточно длительный период времени, тем более в период войны.
Особых сложностей в просчете нет — узнать реальную стоимость услуги можно даже с помощью калькулятора растаможки авто.
Так, по закону Украины №2611-VIII, формула просчета состоит из трех ключевых аспектов: Акцизный налог + Ввозная пошлина + ПДВ.
Финальная стоимость зависит от следующих параметров транспорта:
- Тип двигателя (бензиновый/дизельный);
- Объем двигателя (куб. см);
- Год выпуска авто;
- Стоимость авто за границей.
И если с теорией все понятно, то с практикой формула стает более наглядной.
Чтобы оценить стоимость растаможки авто на практике, можно сравнить две самые популярные модели, которые активно ввозятся в Украину в последние годы — старенький Volkswagen Passat и современный Volkswagen Golf.
Для примера можно взять базовый Volkswagen Passat 2004 года на бензиновом двигателе 2.0 л — в Германии такой можно приобрести за €7 тыс.
По формуле растаможки такая модель обойдется в €11 040:
- Акцизный налог — €1 500;
- Ввозная пошлина — €700;
- НДС — €1 840;
- Стоимость авто за рубежом — €7 000.
Вместе с дополнительными услугами, итоговая стоимость будет выше:
- Сбор в Пенсионный фонд – 14 864 грн.
- Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;
- Сертификация, 3000 грн;
- Услуги таможенного брокера, 5000 грн.
Итоговая стоимость — €11 753.
Можно заметить, что растаможка составит более 30% от всей стоимости транспорта. Однако это касается относительно старого транспорта.
Новые модели также интересуют украинцев. К примеру, в Германии Volkswagen Golf GTI 2019 года на бензиновом 2.0-литровым двигателем продается за €27 тыс.
По формуле растаможки стоимость авто и его ввоза в Украине обойдется в €36 тыс.:
- Акцизный налог — €300;
- Ввозная пошлина — €2 700;
- НДС — €6 000;
- Стоимость авто за рубежом €27 000.
Однако есть и дополнительные услуги, за которые также нужно заплатить:
- Сбор в Пенсионный фонд – 60 588 грн.
- Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;
- Сертификация, 3000 грн;
- Услуги таможенного брокера, 5000 грн.
Итого, финальная стоимость с регистрацией на украинские номера обойдется в €38 071.
Как можно заметить, в вопросе растаможка намного выгоднее покупать относительно новые модели авто, пусть и с пробегом.
Напомним, что можно также растаможить электрокар в Украине. Для этого стоит знать некоторые особенности, которые отличают процесс от перерегистрации авто.