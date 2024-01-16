Растаможка авто — популярная тема для обсуждения среди миллионов украинских водителей. Некоторые успели воспользоваться льготами в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, а другие — надеются на изменения в будущем, которые позитивно повлияют на процесс, и стоимость растаможки авто будет справедливой. В любом случае сейчас ввоз транспорта и оплата за услуги осуществляется по нынешним законам, и обойти эту систему нельзя.

Сколько стоит растаможка авто в Украине 2024: калькулятор

Формулы и тарифы подсчета стоимости услуги не удивят водителей — они не меняются достаточно длительный период времени, тем более в период войны.

Особых сложностей в просчете нет — узнать реальную стоимость услуги можно даже с помощью калькулятора растаможки авто.

Сейчас смотрят

Так, по закону Украины №2611-VIII, формула просчета состоит из трех ключевых аспектов: Акцизный налог + Ввозная пошлина + ПДВ.

Финальная стоимость зависит от следующих параметров транспорта:

Тип двигателя (бензиновый/дизельный);

Объем двигателя (куб. см);

Год выпуска авто;

Стоимость авто за границей.

И если с теорией все понятно, то с практикой формула стает более наглядной.

Чтобы оценить стоимость растаможки авто на практике, можно сравнить две самые популярные модели, которые активно ввозятся в Украину в последние годы — старенький Volkswagen Passat и современный Volkswagen Golf.

Для примера можно взять базовый Volkswagen Passat 2004 года на бензиновом двигателе 2.0 л — в Германии такой можно приобрести за €7 тыс.

По формуле растаможки такая модель обойдется в €11 040:

Акцизный налог — €1 500;

Ввозная пошлина — €700;

НДС — €1 840;

Стоимость авто за рубежом — €7 000.

Вместе с дополнительными услугами, итоговая стоимость будет выше:

Сбор в Пенсионный фонд – 14 864 грн.

Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;

Сертификация, 3000 грн;

Услуги таможенного брокера, 5000 грн.

Итоговая стоимость — €11 753.

Можно заметить, что растаможка составит более 30% от всей стоимости транспорта. Однако это касается относительно старого транспорта.

Новые модели также интересуют украинцев. К примеру, в Германии Volkswagen Golf GTI 2019 года на бензиновом 2.0-литровым двигателем продается за €27 тыс.

По формуле растаможки стоимость авто и его ввоза в Украине обойдется в €36 тыс.:

Акцизный налог — €300;

Ввозная пошлина — €2 700;

НДС — €6 000;

Стоимость авто за рубежом €27 000.

Однако есть и дополнительные услуги, за которые также нужно заплатить:

Сбор в Пенсионный фонд – 60 588 грн.

Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;

Сертификация, 3000 грн;

Услуги таможенного брокера, 5000 грн.

Итого, финальная стоимость с регистрацией на украинские номера обойдется в €38 071.

Как можно заметить, в вопросе растаможка намного выгоднее покупать относительно новые модели авто, пусть и с пробегом.

Напомним, что можно также растаможить электрокар в Украине. Для этого стоит знать некоторые особенности, которые отличают процесс от перерегистрации авто.