Осень уже наступила — совсем скоро придут холода. И для водителей самое время задуматься над сменой шин на зимние. Это поможет сохранить сцепление с дорогой и обезопасит во время вождения в непогоду.

Когда менять шины на зимние и как выбрать зимнюю резину — далее в материале.

Когда переобувать авто

Многие водители в курсе общепринятого правила — менять резину на зимнюю стоит тогда, когда средняя температура за день опустится ниже +7 °C. Впрочем, стоит учитывать условия использования авто и местную погоду.

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К примеру, если на авто ездят рано утром, то поменять шины нужно раньше, ведь на рассвете ночные холода будут держать температуру воздуха низкой. Если основная часть езды приходится на день — можно отложить поездку на СТО.

Обычно смена резины приходится на октябрь. Примечательно, что на законодательном уровне сейчас нет никаких регулировок касательно шин на отдельные сезоны.

Как выбрать зимнюю резину

Автомобилисты разделяют зимние шины на три типа: всесезонные, зимние нешипованные и шипованные. Всесезонные подойдут только тем водителям, которые будут кататься по хорошо очищенным от снега улицам и не будут заезжать на скользкие участки дорог.

Нешипованные — самые универсальные для наших краев и обеспечивают хорошее сцепление на любых дорогах. Правда, на заснеженных тропинках есть очень большая вероятность застрять.

Шипованная зимняя резина отлично подойдет для тех, кто часто ездит по дорогам, которые редко чистят от снега. На ней есть пластиковые или металлические шипы, которые позволят не потерять контроль даже на льду. Правда, расход топлива от этого может увеличиться.

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