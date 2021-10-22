Команда голландских криминалистов расшифровала систему хранения данных Tesla. Доступ к информации позволит узнать подробности об авариях, в которых участвовали автомобили компании.

Tesla записывает информацию о поведении водителе за рулем их авто для улучшения работы автопилота, а также предоставления информации криминалистам.

Эксперты выяснили, что информация включает даже скорость, положение педали газа, а также угол поворота руля. Данные хранятся на серверах компании до года, а затем удаляются.

— Найденная информация может помочь в расследовании уголовного дела после ДТП с пострадавшими, — заявил специалист Нидерландского института судебной экспертизы Френсис Хоогендик.

Оказалось, что компания Илона Маска предоставляла неполную информацию о ДТП с электрокарами, когда об этом просило правительство.

Известно, что Tesla шифрует собранные данные, но владельцы электрокаров могут запросить все данные о себе. Оказалось, что автопилот в авто всегда включен, и это делается для обучения системы.

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Расшифровка данных поможет криминалистам запрашивать более точные данные о происшествиях.

Напомним, что Tesla занимается не только сбором данных о пользователях, но и созданием новых моделей электрокаров. Ранее Илон Маск рассказал подробности о будущем Cybertruck, который поступит в производство уже к 2022 году. По словам миллиардера, боковые зеркала можно будет с легкостью снять, если этого захочет владелец — пикап также получит встроенные камеры, которые заменят зеркала.