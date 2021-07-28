Страховой полис для авто является обязательным на территории Украины, и это стоит учесть при покупке автомобиля с рук. Переоформлять полис на свое имя не обязательно, но это можно сделать ради избежания возможных проблем.

Согласно Закону № 5090-VI, продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю. Также он может аннулировать документ и получить денежное возмещение. О выборе одного из двух вариантов обычно принимается решение между участниками сделки.

В случае передачи полиса новому владельцу вместе с авто, документ сохраняет силу до окончания срока его действия.

Это значит, что новый владелец не обязан переоформлять на себя страховой полис. Права и обязанности страхователя переходят к новому владельцу транспортного средства.

Причина этому достаточно проста — страхуется само транспортное средство, а не собственник.

Однако существуют риски для нового владельца авто. Продавец авто может аннулировать действие документа в любой момент без ведома покупателя машины. Для этого достаточно предупредить страховую компанию за 30 дней.

Зачастую это случается после конфликта между двумя сторонами сделки.

Сама же страховая компания не предупреждает нового владельца о прекращении действия полиса.

Если продавец аннулирует действие полиса, в случае ДТП страховая не возместит ущерб.

Чтобы обезопасить себя от таких проблем, стоит проверять срок действия полиса в базе данных МТСБУ, или переоформить страховой полис на свое имя.

Источник: Дорожній Адвокат