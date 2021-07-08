Компания BMW на протяжении последних лет упоминала о создании электрического скутера. 7 июня немецкий производитель заявил, что его подразделение Motorrad запустит в производство новенький BMW CE 04 с огромным запасом хода.

CE 04 показали как концепт скутера в 2020 году, и с тех пор его дизайн практически не изменился. Многие производители пытаются делать скутеры более обтекаемыми, но в BMW решили не менять дизайн концепта.

Новый электроскутер может похвастаться рекордным запасом хода без подзарядки — до 130 км. Аккумулятор в двухколесном транспорте аналогичный с батареей нового внедорожника iX.

И хотя современные электрокары могут проезжать без подзарядок до 600 км, возможности этого скутера с лихвой покроют все потребности в пределах города.

Для увеличения дальности хода в скутер также внедрили технологию рекуперации при торможении.

Максимальная скорость составляет 120 км/ч благодаря мощному двигателю с 42 лошадиными силами. 10,25-дюймовый дисплей позволит отображать карты и другие показатели, а также подключать транспорт к смартфону.

За футуристичный CE 04 компания попросит от $12 000.

Фото: BMW