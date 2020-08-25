Во вторник, 25 августа, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 7 лунный день.

В этот период астрологи рекомендуют не бояться принимать смелых решений. У многих будет повышенная мыслительная деятельность.

7 лунный день – один из самых сильных. Интуиция у многих повышается, что будет благоприятно сказываться на любых отношениях.

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Успех 25 августа будет ждать тех людей, которые приложили максимум усилий для этого.

В этот день рекомендуется заняться поиском новой работы или уделить время разговору с начальством. Можете смело говорить о том, что вас беспокоит.

Также 7 лунный день будет благоприятным для физических нагрузок. Полезно совмещать интеллектуальные нагрузки с физическими.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.