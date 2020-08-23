В воскресенье, 23 августа, Луна пребывает в знаке Весы. Это 5 лунный день.

Это время лучше посвятить отдыху и семье, астрологи рекомендуют не начинать в этот день ничего нового и быстро завершать давно начатые дела.

Нейтральное время для делового сотрудничества, однако, все же стоит перенести все важные встречи на более благоприятный день.

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В личных отношениях все будет складываться удачно, понимание и поддержка будут хорошей основой для развития.

У некоторых в 5 лунный день будут трудности с принятием сложных решений.

23 августа не стоит заниматься домашними делами, рекомендуется отдохнуть на природе и как следует все распланировать на ближайшее время.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.