Гороскоп на 14 августа 2023 года не советует планировать важные события — день не будет предусматривать серьезной деятельности.

Если нужно что-то сделать, мы это выполняем, но если время терпит, то откладываем.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо навести порядок в Северо-Западном секторе квартиры, разобрать одну полку или хотя бы выбросить или отдать одну вещь из него.

14 августа стоит внимательнее относиться к тому, что вы едите. Проверяйте срок годности, не употребляйте пищу в незнакомых или местах, не вызывающих доверия — возможны отравления.

Согласно гороскопу на 14.08.2023, в этот день:

благоприятно с 07:55 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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