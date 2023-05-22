Гороскоп на 23 мая 2023 года советует работать над тем, к чему уже немного привыкли. Непростые энергии дня не поддерживают новых начинаний и важных дел, поэтому успех в них вряд ли будет достигнут.

По прогнозу университета Никифоровых, 23 мая хорошо поразмыслить, какие препятствия в жизни не дают достичь ваших целей. Если понимание, в чем причины проблем, а также способы их решения не приходят, сформируйте намерение узнать об этом, обратитесь ко Вселенной с таким запросом.

Прекрасный момент, чтобы навести порядок в Южном секторе вашей квартиры, а также разобрать спортивную одежду и инвентарь.

Согласно гороскопу на 23.05.2023, в этот день:

благоприятно до 22:27 – отдавать долг, начинать лечение;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги взаймы.

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