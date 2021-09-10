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Рождество Пресвятой Богородицы и однодневные посты: церковный календарь на сентябрь 2021

10 сентября, 07:14 Каріна Зуєва
Рождество Пресвятой Богородицы и однодневные посты: церковный календарь на сентябрь 2021

В православном календаре на сентябрь 2021 немало церковных праздников. Также есть три важные даты — 11, 21 и 27 числа.

11 сентября християни празднуют Усекновение главы Иоанна Предтечи, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

На 11 и 27 числа также приходятся однодневные посты.

Православный календарь на сентябрь 2021 – список праздников

  • 1 сентября – мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, донской иконы Божией Матери
  • 2 сентября – пророка Самуила
  • 3 сентября – апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агалия и Писта, преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита
  • 4 сентября – мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Богопела), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих
  • 5 сентября – отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
  • 6 сентября – священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова
  • 7 сентября – перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского
  • 8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, мученика Адриана и мученицы Наталии
  • 9 сентября – преподобного Пимена Великого
  • 10 сентября – преподобного Моисея Мурина
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
  • 12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Даниила Московского, святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских
  • 13 сентября – положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
  • 14 сентября – начало индикта – церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
  • 15 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, святителя Иоанна Постника, патриарха Цереградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
  • 16 сентября – священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
  • 17 сентября – память иконы Неопалимая Купина
  • 18 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи
  • 19 сентября – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
  • 20 сентября – предпразднство Рождества Пресвятой Борогодицы, мученика Созонта Помпеольского (Киликийского), святителя Иоанна
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
  • 22 сентября – попразднство Рождества Пресвятой Богородицы, праведных Богоотец Иоакима и Анны
  • 23 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского
  • 24 сентября – преподобной Феодоры Александрийской Младшей, преподобного Силуана Афонского
  • 25 сентября – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
  • 26 сентября – предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
  • 28 сентября – попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
  • 29 сентября – великомученицы Евфимии Всехвальной
  • 30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Теги
Календар , Церковні свята
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