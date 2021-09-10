В православном календаре на сентябрь 2021 немало церковных праздников. Также есть три важные даты — 11, 21 и 27 числа.

11 сентября християни празднуют Усекновение главы Иоанна Предтечи, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

На 11 и 27 числа также приходятся однодневные посты.

Православный календарь на сентябрь 2021 – список праздников