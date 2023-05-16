Женщин часто интересует вопрос, можно ли шить во время беременности. Существует множество мнений как с медицинской, так и с магической точек зрения. Разобраться в этом поможет экстрасенс, таролог, черный маг Виктор Литовский.

Можно ли беременным женщинам шить

Раньше, когда медицина и наука не были развиты, люди считали что определенные занятия могут негативно повлиять на здоровье беременной женщины и развитие ее ребенка. В перечень запрещенных дел, в частности, входило вышивание, вязание и прочее.

Виктор говорит, что согласно древним поверьям, которые сохранились до наших дней, беременные женщины не должны заниматься шитьем. Это может вызвать отклонения развития плода, роста костей или даже выкидыши. Кроме этого, считалось, что использование острых предметов, таких как иглы, может привести к тому, что ребенок будет “привит” к матери.

Некоторые верования также утверждают, что шитье может привести к возникновению пятен на лице, — говорит экстрасенс.

Существует убеждение что ремесла, такие как шитье и вязание, связаны с магической энергией. Их могут использовать для создания амулетов или других предметов силы.

В этом случае многие традиции рекомендуют беременным женщинам избегать использования магических предметов или присутствия на магических собраниях, чтобы избежать возможных негативных последствий для ребенка и матери, — утверждает Виктор.

Кроме того, есть традиции, в которых существуют специальные рекомендации для беременных. Например, в некоторых культурах считается что будущим матерям не следует шить и вязать именно в ночное время. Это может привести к преждевременным родам, выкидышу, замиранию плода и так далее.

Эзотерики не рекомендуют беременным женщинам заниматься рукоделием, поскольку считают, что тогда ребенок родится обвитым пуповиной.

Согласно магическим и эзотерическим учениям, существуют так называемые “нити судьбы”, которые определяют жизненный путь каждого человека. Поэтому считается, что вязание или шитье во время беременности может изменить судьбу плода.

Следует помнить, что по этим поверьям, процесс создания одежды или других предметов может “переплести” нити судьбы будущего ребенка и изменить его жизненный путь. Поэтому многие эзотерики советуют беременным женщинам воздержаться от шитья и вязания, чтобы не вмешиваться в божественный порядок вещей и не навлечь на себя ненужные проблемы, — говорит Виктор.

Важно помнить, что с медицинской точки зрения, вязание, вышивание и другие подобные ремесла во время беременности вполне безопасны. Однако их следует выполнять с осторожностью, чтобы избежать травм и перенапряжения.