Гороскоп на 24 августа 2023 года предупреждает о непростом дне с точки зрения эмоций, они могут выходить из-под контроля.

Казалось бы, незначительные мелочи могут нас очень расстраивать. Ищите опору в близких и друзьях, а также в высших знаниях.

По прогнозу университета Никифоровых, стоит уделить время медитации, послушать спокойную музыку, посетить храм или помолиться дома.

Обратитесь к своему прошлому опыту, вспомните сложные периоды вашей жизни и то, как вы преодолели эти трудности, прошли испытания. Так же и сейчас: постепенно облака рассеются, выглянет Солнце.

Согласно гороскопу на 24.08.2023, в этот день:

благоприятно — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти.

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