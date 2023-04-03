Смерть родного человека — большая потеря и горе для каждой семьи. Помимо организации захоронения, родные должны помнить об особенностях и традициях первых девяти дней после смерти.

Девять дней после смерти человека — важный период, ведь за это время душа предстает перед Божьим Судом, где решается — отправится она в рай или ад.

Что нельзя делать до девяти дней после смерти человека, читайте в материале Фактов ICTV.

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Девять дней после смерти: чего нельзя делать?

Первые девять дней семья умершего должна ежедневно молиться за его душу. Известно, что это период очень особенный, ведь душа остается в местах, которые были близки ей при жизни, и наблюдает за родными людьми.

В народе есть свои запреты, которых стоит придерживаться первые девять от смерти:

не стоит смотреть на собственное отражение . В Украине существует традиция закрывать зеркала в доме, где умер человек. Это делают, чтобы душа покойного не попала в их ловушку. В народе верят, если посмотреть в зеркало в первые девять дней после смерти человека, это может привести к вашей преждевременной смерти;

. В Украине существует традиция закрывать зеркала в доме, где умер человек. Это делают, чтобы душа покойного не попала в их ловушку. В народе верят, если посмотреть в зеркало в первые девять дней после смерти человека, это может привести к вашей преждевременной смерти; также в этот период нельзя оставаться в одиночестве, особенно ночью;

нельзя выносить вещи из дома, делать перестановку или что-то ремонтировать. Первые девять дней душа покойного прощается, поэтому стоит оставить все так, как было при его жизни;

нельзя забирать каких-либо вещей с кладбища, любая мелочь откроет тропинку бедствий в вашей жизни;

в доме нельзя убирать или выносить мусор не менее 10 дней после смерти. Существует поверье, что душа покойного пребывает это время в доме, чтобы не напугать ее, с уборкой лучше подождать;

нельзя посещать громкие мероприятия (свадьбы, дни рождения, крестины и т.д.);

также не стоит стричь волосы, а мужчинам запрещается бриться. Считается, что это будет проявлением неуважения к покойному человеку;

не рекомендовано кушать семечки — можно” заплевать” память о покойнике;

не стирать и не раздавать вещи покойного — это может привлечь негативную энергию;

не включать радио и телевизор;

нельзя обсуждать умершего или его смерть в местах, где есть его вещи или фотографии.

Как нужно провести девятый день после смерти?

Верующие считают, что после смерти человек не заканчивает свое земное существование. Даже в Писании говорится, что человек состоит из тела и души, которая считается вечной.

Через девять дней после смерти, тело умершего “превращается в пепел”, а душа встречается с Творцом. Именно поэтому в этот день стоит заказать панихиду в церкви. Церковнослужители будут молить Бога причислить душу умершего к девяти ангелам, которые будут просить Всевышнего, чтобы он простил ему все грехи и решил дальнейший путь.

Также на девятый день о покойнике стоит вспоминать лишь хорошее, чтобы не навредить ему во время Божьего суда. Кроме того, поминальные традиции 9-го дня включают скромный обед без спиртных напитков.

Во время поминок нельзя веселиться, смеяться. Стоит вести себя скромно и молиться за душу покойника. На поминальный обед следует пригласить родных и близких людей.