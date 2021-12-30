Гороскоп на 2022 год для Украины, а также относительно всех главных аспектов жизни государства.

Прогноз составил астролог Ба Цзы Давид Векуа.

Гороскоп для Украины относительно власти

В новом году для Украины знаки, которые приходят, будут означать власть, порождающую ресурс. Речь идет об экстремально сильной власти и разрушении братства. Это означает, что другие государства, которые считают нас своими так называемыми старшими братьями, столкнутся с сопротивлением. У Украины будет возможность утвердить свой суверенитет не только в Конституции, но и де-факто.

Украине стоит использовать 2022 год по максимуму, чтобы укрепить государственность, поскольку соседние государства будут ослабленными.

Однако это всего лишь возможности, которые у нас есть, но их должны реализовать люди. Именно действия людей приведут к улучшению ситуации. Но если те же люди продолжат набивать карманы вместо активных действий, то мы упустим свой шанс. Это больше вопросы к тем, кто стоит у руля.

Гороскоп для Украины в сфере экономики

К сожалению, в 2022 году Украину ждет экономический спад. Вместе с нашими так называемыми старшими братьями под столкновение попадет и экономика. Согласно прогнозам, основные богатства Украины контролируются внешними государствами. Поэтому денежные потоки несколько упадут в 2022 году. Не хотелось бы, но стоит держать ухо востро перед кризисом.

Гороскоп для Украины относительно политики

Если говорить насчет Донбасса, то ситуация вокруг него начнет двигаться, а установленные ранее границы рухнут. В этот период впервые появится реальный шанс для того, чтобы на Донбассе воцарился мир. Однако для этого действия должны был решительными и быстрыми. Возможно, по этой причине экономика и просядет. Хотя сложившаяся ситуация может послужить причиной споров и разногласий в обществе. Что и не удивительно. Стоит отметить, что на это появляется шанс, но не обязательно речь идет о реализации. Такой шанс будет еще и в будущем.

Если говорить об итогах, то Украину ожидают сложные отношения с соседними государствами. Однако у нас есть шанс укрепить свою власть путем борьбы, хоть это и может привести к проседанию экономических благ.