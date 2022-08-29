В понедельник, 29 августа, в 15:33 по киевскому времени NASA запустит ракету на Луну по программе Artemis.

Ракета Space Launch System выведет в космос капсулу Orion без экипажа, где на орбите Луны будет находиться несколько недель. Она должна облететь единственный естественный спутник Земли и вернуться в октябре — 10 числа.

Запуск ракеты NASA состоится из космического центра Кеннеди во Флориде, его можно наблюдать онлайн.

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Прямая трансляция запуска ракеты в рамках миссии Artemis

Миссия Artemis (Артемида) продлится 42 дня. Капсула Orion должна будет приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель — возвращение американских астронавтов на лунную поверхность, строительство станции там и другое.

Отметим, ракета Space Launch System разработана Boeing и сейчас является самой мощной в мире.

В 2024 году NASA планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. А в 2025 году, американские космонавты должны будут высадиться на поверхность естественного спутника Земли.