Вспышки молний и страшный раскат грома — природные явления, которые одновременно пугают и завораживают. Гром и молния в небе – обычное явление для украинцев, особенно летом в сезон дождей.

Однако наши предки всегда придавали большое значение грозе. Какие приметы связаны с громом и молнией — читайте в нашем материале.

Гром и молния: что означают

Молния образуется внутри облаков или между облаками и землей. Ученые объясняют это явление так: электрический разряд возникает в результате разделения положительных и отрицательных зарядов внутри облака.

Появление же грома вызвано электрическими разрядами молнии. Однако по народным поверьям, молния показывается людям для того, чтобы они всегда помнили, что есть Бог на небе.

Также люди думали, что Бог устраивает гром и молнию, чтобы уничтожить чертей. Кроме того, во время грозы нельзя было есть и вообще открывать рот, чтобы туда не попали злые духи.

Наши предки считали, что в момент удара молнии открывается небо перед страшным судом человечества.

Поскольку раньше люди не могли с научной точки зрения объяснить яркие вспышки в небе и громкий грохот, они верили, что молнию и гром Бог показывает в миг своего гнева.

Молния и гром — народные приметы

Приметы с этими природными явлениями всегда зависят от времени года. Например, молния без грома ранней весной (в марте-апреле) означает засушливое лето, а если утром весной слышен гром – вечером будет дождь.

Гром в начале марта означал, что скоро вернутся зимние морозы и весна будет поздней, а если молнию видно на западе — скоро будет дождь.

Мощный гром означает, что в этом году будет родить хлеб.

Длинный гром — к ненастью, а отрывистый и короткий — к ясно дню. Если же гром гремит непрерывно – будет град.

Довольно редким явлением считается зимняя гроза, однако люди этому не радовались. Напротив, считалось, что гром зимой — до наступления беды (развязывание войны, голод, катастрофы, распад государства или катаклизмы).

Другие приметы:

Если гром был слышен в утреннее время — лето будет погожим.

Видеть молнию в зимний период — будет буря.

Если слышен гром с северной стороны — лето будет холодным, а если с южной — ясным и теплым.

Первый гром при северном ветре — к холодной весне. При восточном — к сухой и теплой, при южном — к теплу, при западном — к мокрой весне.

Если при холодной дождливой погоде гремит гром, следует ожидать продолжительной прохладной погоды.

Если первая гроза наступала в мае, люди считали, что лето будет жарким, возможна даже засуха. А если гроза пришла в начале апреля — летний сезон будет теплым и принесет щедрый урожай орехов.

Если гром гремит после того, как закончился дождь — тепло продержится всего несколько дней.

Утренняя гроза к погожему лету, если гроза в обед — стоит ждать щедрый урожай, а вечером — лето будет жарким, а осень холодная.

Также наши предки верили, что в момент молнии и грома нельзя смотреть в зеркало. Они считали, что гроза открывает двери в загробную жизнь, и злые духи могут проникнуть в наш мир через зеркала.

Раньше люди считали, что после первой грозы вся вода получает целебную силу, даже дождевая. Поэтому была традиция выходить на улицу и умываться каплями дождя.

А чтобы привлечь достаток, нужно пересчитывать деньги в момент, когда ударяет молния.