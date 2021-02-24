Лунный календарь на февраль 2021 года предусматривает немало благоприятных дней для продвижения по карьерной лестнице, налаживания личной жизни и других важных дел. Однако не стоит забывать и о периодах с отрицательной энергетикой, которые могут помешать осуществлению планов.

Календарь по лунным дням февраля поможет в построении и реализации планов. Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на февраль 2021 года.

Лунный календарь на февраль 2021

Лунный астропрогноз на 1 февраля

Луна будет находиться в фазе знака Дева — на первом плане будут педантичность и дисциплина. В общем день будет благоприятным, однако принятие важных решений и посещение шумных вечеринок лучше перенести на потом. Проведите время за занятиями, которые вас вдохновляют.

Лунный астропрогноз на 2 февраля

Луна в Весах — проведите день спокойно и без спешки. 2 февраля стоит переосмыслить свою жизнь, пойти на компромиссные решения и пообщаться с окружающими.

Это отличное время для проведения деловых встреч, подписания важных документов и налаживания любых отношений.

Лунный астропрогноз на 3 февраля

22-е лунные сутки станут периодом мудрости и духовности. Это прекрасная возможность для улучшения знаний и умственного труда. Луна перейдет в фазу знака Скорпион, что может стать причиной резких изменений настроения.

Лунный астропрогноз на 4 февраля

День может стать конфликтным и агрессивным. Предупрежден — значит вооружен. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, не беритесь за новые проекты, а также не проводите финансовые операции.

Лунный астропрогноз на 5 февраля

24-й лунный день — период возможностей, новых проектов и масштабных планов. Сегодня удачными будут дела, связанные с деньгами, в частности речь идет об инвестициях.

5 февраля не проводите наедине — это удачное время для знакомств.

Лунный астропрогноз на 6 февраля

Замечательный период для отдыха и релаксации, тем более, что это суббота. Забудьте о негативе и важных делах — сегодня время уединения и неспешности.

Лунный астропрогноз на 7 февраля

Сегодня луна будет иметь негативное влияние на все сферы жизни. День будет полным соблазнов и вы рискуете потратить энергию впустую. Не занимайтесь чем-то важным, даже шопинг будет не на пользу.

Лунный астропрогноз на 8 февраля

День изменений и преобразований. Забудьте о сомнениях и решитесь на давно задуманную инвестицию, новую работу или даже прическу. Также астрологи рекомендуют взяться за решение проблем, которые ранее не удавались.

Лунный астропрогноз на 9 февраля

Один из самых благоприятных дней во всем месяце. Беритесь за новые проекты и начинания, решайтесь на желанные покупки, однако коммуникацию лучше перенесите на вечер.

Лунный астропрогноз на 10 февраля

29-й лунный день — синоним хаоса и непонятности. Луна в Водолее будет способствовать несдержанности и высвобождению чувств. Сегодня лучше не знакомиться с новыми людьми, а провести время наедине.

Лунный астропрогноз на 11 февраля

День планирования, однако не воплощения замыслов. Этот период считается довольно благоприятным, однако следует избегать кардинальных решений и резких движений.

Лунный астропрогноз на 12 февраля

Время двигаться к цели, которую вы себе поставили. Чтобы достичь результата, полагайтесь не только на разум, вспомните также о интуиции и чувствах.

Лунный астропрогноз на 13 февраля

Сегодня не обращайте внимание на мелочи и мелкие неудачи — главное быть активным и не сидеть на месте. Третий лунный день считается очень насыщенным энергетически и может оказаться неприятным для тех, кто не умеет действовать в стрессовых ситуациях.

Лунный астропрогноз на 14 февраля

Удачный период для активности, однако важных переговоров лучше избегать, поскольку есть большая вероятность конфликтов. Также не стоит занимать деньги.

Лунный астропрогноз на 15 февраля

День промелькнет быстро, однако может принести массу противоречий и пассива. Займитесь обычными рутинными делами, чтобы не подвергнуть себя риску неудачи. Также не стоит сегодня слушать чужие советы — они могут сбить с толку и поколебать уверенность в себе.

Лунный астропрогноз на 16 февраля

Луна в фазе знака Овен — стоит быть упрямым, принципиальным и отстаивать свои интересы. 16 февраля желательно вернуть долги, однако отказаться от других дел с финансами.

Лунный астропрогноз на 17 февраля

Удачный день для коммуникации и реализации планов. Особое внимание обратите на собственные чувства и высказывания — все сказанное сегодня будет иметь особую силу. Удачными будут покупки и свидания, поскольку обостряется интуиция.

Лунный астропрогноз на 18 февраля

На первом плане будут духовность и общественная жизнь. Удачный период для новых знакомств, изменения места работы и учебы. Если вы давно планировали посетить какие-нибудь курсы или отправиться в путешествие, смело делайте это 18 февраля.

Лунный астропрогноз на 19 февраля

Сегодня уровень энергии будет достаточно низким — важные дела лучше перенести на более благоприятное время. Будьте осторожны и посвятите время общению с близкими.

Лунный астропрогноз на 20 февраля

День пронизан негативом, поэтому отдайте предпочтение делам, не требующим значительной концентрации. Воздержитесь от спорта, переедания и занятий сексом.

Лунный астропрогноз на 21 февраля

21 февраля будет насыщенным и продуктивным. Сегодня особенно важно поддерживать связь с семьей и уважать семейные традиции. Идеально в этот день устраивать свадьбы или другие мероприятия с участием родных.

Лунный астропрогноз на 22 февраля

Луна будет находиться в фазе знака Рак. Это не лучшее время для принятия важных решений — стихия воды вызывает эмоциональную нестабильность.

Лунный астропрогноз на 23 февраля

Сегодня день любви и взаимопонимания, о рабочих делах лучше забыть. Проведите больше времени с родными или любимым человеком. Забудьте о злобе и агрессии, также это удачное время для творчества и спорта.

Лунный астропрогноз на 24 февраля

Символ дня — колесо, которое обозначает повторение. Это удачный период для исправления старых ошибок. Организм настроен на восстановление — займитесь его оздоровлением.

Лунный астропрогноз на 25 февраля

14-й лунный день будет полным интриг и соблазнов, перед которыми трудно устоять. Однако проводить день в четырех стенах также не стоит. Решающей станет поддержка окружения — добрые слова могут утешить и настроить на позитив.

Лунный астропрогноз на 26 февраля

Светило перейдет в фазу знака Дева, астрологи прогнозируют растущую луну. Удачными будут дела, связанные с точностью, осторожностью и усидчивостью. Свидания и выяснения семейных отношений лучше отложить — любые слова могут восприниматься резко и очень серьезно.

Лунный астропрогноз на 27 февраля

На 16-й лунный день ожидается полнолуние. Это энергетически насыщенный период, сегодня можно отдохнуть и устроить посиделки с друзьями.

Лунный астропрогноз на 28 февраля

28 февраля будет нести гармонию и много намеков, это удачный период для работы над собой, особенно для преобразования недостатков в преимущества. Сегодня можно запланировать свидание.

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