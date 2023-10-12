Технологии в современном мире поражают своей фантастичностью. Кто бы мог подумать, что искусственный интеллект сможет писать романы, а на принтерах будут печатать все — от домов до человеческих органов. Тем не менее, человечество хранит память о народных приметах и ритуалах и обращает внимание на лунный календарь. Поэтому Факты.Life узнали, когда будет полнолуние в ноябре 2023 года и чего ждать от этого дня, точнее, ночи.

Когда полнолуние в ноябре 2023 года

День, когда надо овладеть собственными эмоциями и получить дополнительную энергию, наступит 27 ноября. Считается, что и несколько дней после того, как на небе появится полная Луна, нужно быть рассудительными и направлять энергию на полезные дела.

От полнолуния до полнолуния обычно проходит где-то 29 с половиной дней. Календарный месяц длится немного дольше, поэтому фазы Луны от него отличаются.

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Влияние полнолуния на деятельность человека

Этот день астрологи считают просто замечательным для разного рода начинаний, бизнеса, операций с деньгами, смены места работы, творчества, искусства и путешествий. При этом категорически не рекомендуется употреблять алкоголь и тратить время без дела. Также полнолуние 27 ноября не будет способствовать женитьбе, зато довольно хороший день для того, чтобы запланировать ребенка.

Вообще с полной Луной связано немало примет, суеверий и предрассудков. Давайте узнаем некоторые из них – просто ради развлечения. Ведь в этой жизни все зависит от нас самих, а не от того, как станут планеты.

Что нельзя делать в полнолуние — народные верования

Хотя астрологи указывают, что начинаниям этот день будет способствовать, в народной традиции считается, что в полнолуние никаких новых дел начинать не стоит. Даже домашнее животное заводить не рекомендуется. Также в полнолуние не стоит убирать в доме, делать хирургические операции, стричь ногти и спать под лунным светом. Это, считалось в древности, грозит не только плохими сновидениями, но и таит опасность для женской красоты, которая поблекнет от света Луны.

Что можно делать в полнолуние — народные приметы

Очень рекомендуется целоваться, ведь, согласно древнему поверью, это укрепляет отношения. Те, кто хотел примириться с любимым человеком, должен был расчесаться под сиянием Луны. Существовал даже лайфхак для того, чтобы быстрее выйти замуж. Для этого нужно было трижды подряд помыть пол. Впрочем, должно совпасть еще несколько условий — мытье пола должно быть спонтанным и в трех разных помещениях, а не только у себя дома.

Хорошей приметой считается увидеть в это время падающую звезду. Также есть ритуал для привлечения денег в полнолуние — положите монетку в карман или подержите под лунным светом кошелек с наличными. Если в кармане найдете дырку и сразу ее зашьете, считайте, что денежная энергия с вами. Еще одной интересной приметой для богатства является ношение красного белья на полную Луну.