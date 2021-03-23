Лунный календарь на март 2021 года предусматривает много дней с положительной энергетикой. Первый месяц весны откроет новые возможности для развития и воплощения грандиозных планов. Однако стоит быть настороже и не забывать о днях, когда все не удается.

Факты ICTV подготовили подробный календарь с лунными днями марта 2021, чтобы вы заранее знали о благоприятных и неблагоприятных днях месяца.

Лунный календарь на март 2021

Лунный астропрогноз на 1 марта

Первый день весны будет отображать отношение окружающих к вам. Сегодня замечательный день, чтобы продумать планы на будущее и спланировать изменения. Однако воплощать их сразу не стоит.

Лунный астропрогноз на 2 марта

Символ 2 марта — паук. День будет пронизан негативом, особенно активными будут так называемые энергетические вампиры. Старайтесь отложить важные дела и решения.

Лунный астропрогноз на 3 марта

День будет благоприятным и активным. Сегодня вас будет сопровождать удача — беритесь за новые дела и давно отложенные проекты.

Лунный астропрогноз на 4 марта

4 марта большинство людей будут чувствовать прилив сил и энергии. Однако помните, что для достижения результата необходимо больше работать и прилагать усилия. Сегодня удачный период для налаживания дружеских и рабочих контактов.

Лунный астропрогноз на 5 марта

Покровитель сегодняшнего дня — слон. Этот период будет спокойным и размеренным. Астрологи рекомендуют больше времени выделить прогулкам и общению.

Лунный астропрогноз на 6 марта

Неблагоприятный день для перемен и важных решений. Люди будут более агрессивными и эмоциональными. Чтобы не поддаться влиянию, будьте активными и настойчивыми.

Лунный астропрогноз на 7 марта

Все сложное сегодня будет даваться легко. Также это отличный период для налаживания отношений — атмосфера будет способствовать сближению людей.

Лунный астропрогноз на 8 марта

Символ этого дня — черепаха, поэтому забудьте о спешке и суете. Не стоит сегодня осуществлять финансовые операции, а также проводить встречи. Лучше побыть в одиночестве и сосредоточиться на собственных мыслях.

Лунный астропрогноз на 9 марта

По прогнозам, 9 марта пройдет странно и сложно. Откажитесь от выполнения важных дел — вы рискуете потратить усилия даром. Сегодня рекомендуется взаимодействовать с водой — пойти в бассейн или сауну, принять ванну.

Лунный астропрогноз на 10 марта

Стоит обращать внимание на советы близких вам людей — они могут сыграть большую роль. День будет способствовать успешному выполнению задач — замечательный период для смены работы или имиджа. Все изменения будут положительными.

Лунный астропрогноз на 11 марта

Финансовые дела будут удаваться. Также сегодня вам по силам станут проекты, на которые вы раньше не решались. Важные встречи лучше перенести на вторую половину дня.

Лунный астропрогноз на 12 марта

Забудьте о покупках, операциях с деньгами, мероприятиях и встречах. Идеально этот день провести в одиночку.

Лунный астропрогноз на 13 марта

Для воплощения масштабных планов не хватит энергии. Ограничьте общение с людьми, занятия спортом и старайтесь не тратить средств.

Лунный астропрогноз на 14 марта

14 марта идеально подходит для планирования и общения, удачными будут знакомства с новыми людьми. Также сегодня отличный день для покупок и подарков — будьте щедрыми, и добро вернется к вам бумерангом.

Лунный астропрогноз на 15 марта

Проявляйте активность и настойчивость 15 марта, однако избегайте переговоров — день будет пронизан агрессивом. В этот период стоит заняться своим здоровьем.

Лунный астропрогноз на 16 марта

Посвятите время рутинной работе, общению с семьей или романтическому свиданию. Шумных вечеринок лучше избегать.

Лунный астропрогноз на 17 марта

17 марта характеризуется пассивностью и умеренностью, также это благоприятный период для очищения организма. Обязательно выделите время для саморазвития и обучения.

Лунный астропрогноз на 18 марта

Продумайте планы на будущее и отдайте все долги. Особое внимание стоит уделить пище- правильно подобранные продукты пойдут на пользу организму.

Лунный астропрогноз на 19 марта

19 марта подходит для домашних дел, работы в саду или огороде. Сегодня будет активно работать интуиция — можно проводить важные финансовые операции, инвестиции и расходы будут удачными.

Лунный астропрогноз на 20 марта

Эффективной будет работа в команде, однако для личной производительности в организме будет мало энергии. Проведите больше времени с интересными людьми и общайтесь вдоволь.

Лунный астропрогноз на 21 марта

Контакты сегодня лучше ограничить — атмосфера дня будет несколько провокационной. Стоит обдумать свое отношение к жизни и воспринимать вещи проще.

Лунный астропрогноз на 22 марта

Воздержитесь от перееданий в этот период, а также от работы, требующей концентрации. 22 марта велика вероятность конфликтов, поэтому старайтесь быть в одиночестве.

Лунный астропрогноз на 23 марта

Сегодня день семейных традиций и ценностей, идеального его провести в семейном кругу. Особенно удачными будут свадьбы или праздники по случаю годовщины.

Лунный астропрогноз на 24 марта

Неблагоприятный день для активности, особенно не стоит заключать новых договоров и связываться с деловыми партнерами. Астрологи рекомендуют направить энергию на занятия спортом — посетите спортзал или бассейн.

Лунный астропрогноз на 25 марта

Сегодня день любви и милосердия. Рабочие дела стоит отложить на второй план, а вместо этого посвятить время любимым людям. Идеально в этот день ходить на свидания.

Лунный астропрогноз на 26 марта

26 марта — день работы над старыми ошибками. Символ дня — колесо, которое означает повторения. Это идеальное время для примирения или же наоборот — расторжения отношений.

Лунный астропрогноз на 27 марта

Один из самых энергетически мощных дней в месяце. Сосредоточьте свое внимание и энергию на действительно важных делах. Однако не забывайте, что все будет зависеть от ваших усилий.

Лунный астропрогноз на 28 марта

Астрологи прогнозируют, что 28 марта будет полнолуние. Это переломный момент, в который не стоит поддаваться соблазнам и иллюзиям. Избегайте любых проявлений негатива и не забудьте отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 29 марта

Период для релаксации и отдыха. Если вы давно планировали отпуск или путешествие, 29 марта отлично подходит для старта.

Лунный астропрогноз на 30 марта

Сегодня как никогда будет действовать принцип бумеранга — добро и зло будут возвращаться к вам в увеличенных размерах. Старайтесь провести день спокойно и легко.

Лунный астропрогноз на 31 марта

Неблагоприятное время для бизнеса, однако отличное для того, чтобы забыть о вредных привычках и оздоровиться. Удачными будут разные процедуры для тела, в частности касающиеся очистки.

Гороскоп на 2021

Год Белого золотого Быка станет символом трудолюбия, настойчивости и упорства. По прогнозам астрологов, 2021 год также может предвещать политическую нестабильность.

Смотрите подробный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака в материале Фактов ICTV.