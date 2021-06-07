Подробный гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

В четверг, 10 июня будет солнечное затмение. Кстати, его можно наблюдать и в Украине (в 13:52 – точная фаза), но закрываться будет очень маленькая часть Солнца (около 5%). Это затмение завершает летнюю серию затмений на оси Близнецы – Стрелец, поэтому Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы продолжают находиться в фокусе внимания. Управитель затмения – ретроградный Меркурий. Ретроградность поднимает темы из прошлого. У каждого свои. Могут появляться партнеры из прошлого, повторяться события, вспоминаться важные идеи. Но главное – это время для исправления ошибок прошлого.

Гороскоп для Овнов

Это логичное продолжение предыдущей недели. Оживленное общение, поездки, много информации, которую обязательно надо проверять. Начало недели – наиболее напряженное в смысле отношений с любимыми людьми и конфликтов. Важно взять под контроль свои эмоции, следовать давно составленным планам и не торопиться с крупными покупками. Они точно могут подождать. И вообще, постарайтесь не принимать крупных решений о вложениях и распоряжении финансами в ближайшие две недели.

Гороскоп для Тельцов

Деньги продолжаем беречь – от мошенников, воров и активных продавцов. Не исключены поломки техники, но тут уже предотвратить что-то сложно. Принимаем ситуацию как есть, тщательно выбираем мастера для ремонта и терпеливо ждем результата. В отношениях с близкими проявляем такт и снисходительность. Они могут шуметь, возмущаться, конфликтовать, но вы можете их успокоить и внести мир. Продолжает увеличиваться поле контактов. Среди людей, которые сейчас появляются в вашем окружении, может быть много полезных и просто интересных, важных для вас связей.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы, держитесь! Особенно те, кто родился с 6 по 14 июня. Солнечное затмение должно вскрыть какие-то болезненные точки. События, которые сейчас происходят, будут возвращать вас в прошлое. Вы можете узнать, что ваши прошлые решения были ошибочными. Притом, прошлое в данном случае – это и полгода назад, и 9 лет назад, и даже 19. А решения могут касаться разных тем, но все они каким-то образом связаны с вашими основами, корнями и принципами. На чем стоите? Что отстаиваете? Что и кто вас поддерживает? Сейчас вы можете четко увидеть, на кого действительно можно положиться в вашем окружении. Но главное – суметь положиться на себя.

Гороскоп для Раков

У вас продолжается период ухода в себя и поиска ответов на вопросы – откуда и куда я иду. В то же время вы ощущаете себя вполне гармонично, эта неделя хорошо подходит для того, чтобы наслаждаться жизнью, заняться делами, которые приносят вам удовольствие, но которые вы давно откладывали. Деньги лучше особо не тратить. В отношениях с партнерами к концу недели спадает напряжение и можно рассчитывать на довольно спокойное время, проведенное вместе.

Гороскоп для Львов

Для вас важной темой будет общение в коллективе. Если вы по роду деятельности управляете группой людей или работаете с большим коллективом, можно ожидать большого количества сплетен, пересудов, которые портят атмосферу и рабочий настрой. Постарайтесь управлять этой информацией. Если в партнерских отношениях вы находитесь в длительном конфликте, то сейчас, особенно к концу недели, этот конфликт может достичь апогея. Но и сил прибавляется к выходным.

Гороскоп для Дев

Солнечное затмение может поднять важные темы в карьере, вы можете задуматься о возвращении к целям, которые вы ставили раньше и почему-то оставили. Можно попробовать к ним вернуться, но не нужно рубить с плеча и сразу бросать все то, что уже накоплено. Пробуем осторожно. Важно поддержать имеющийся статус, вообще ваше место в обществе – это то, с чем вы сверяете сейчас правильность своих решений. Если место вас устраивает, все хорошо. Если из-за вашего решения, статус меняется, подумайте трижды, хотите ли вы этого.

Гороскоп для Весов

Понемногу облегчаются ситуации на работе, гармонизируется общение, становится легче управлять подчиненными и их ожиданиями. Обращайте внимание на репутацию тех, к кому вы обращаетесь за помощью или услугой. Также важно укрепить свой авторитет. Заниматься любимым делом еще не очень просто, отвлекает рутина и выяснение отношений. На выходных может произойти конфликт на этой почве. Но все проходит, пройдет и это. Берегите свои нервы и не тратьте время на то, что их портит.

Гороскоп для Скорпионов

Если вы сейчас учитесь, то к концу недели можете ощутить, что обучение было не напрасным, вы начнете справляться со многими делами быстрее и эффективнее. Вероятно, вы сейчас много размышляете о своих возможностях и о том, насколько вы можете ими управлять. Пока еще не очень, но перспектива на будущее вырисовывается, благодаря анализу прошлых шагов. Будьте осторожны с обещаниями – люди сейчас могут требовать того, что вы не можете им дать. Не обещайте большего.

Гороскоп для Стрельцов

Для вас, как и для Близнецов, эта неделя может быть поворотной или знаковой. Особенно это будет касаться решений, связанных с личными отношениями и бизнес-партнерством. С кем я? Зачем? Это важные вопросы, на которые нужно ответить. И тоже могут всплывать темы из прошлого – конец 2020, 2012, 2002 год. Вы можете обнаружить, что разрушается какая-то давняя иллюзия. Но главное – сможете сделать правильные выводы. Может, не сразу, но прислушивайтесь и присматривайтесь. Нужная вам информация уже рядом.

Гороскоп для Козерогов

У вас понемногу налаживаются отношения с близкими. В личных взаимоотношениях тоже должно отпустить ближе к концу недели. Фокус внимания смещается на финансовые вопросы. А вот бытовые никуда не деваются. Все также много внимания нужно уделять дому, возможно, ремонту или улучшению бытовых условий – только не покупайте пока бытовую технику! Выберите, продумайте – купить после 22 июня.

Гороскоп для Водолеев

Вам важно уделить время детям, провести с ними больше времени, выслушать и понять их потребности. Они сейчас могут раскрыть вам много важного не только о себе, но и о вас. Если же детей у вас нет, то прислушиваемся к себе и своим желаниями. Они сейчас очень ярко слышны и есть большая вероятность, что это истинные ваши стремления, а не что-то наносное и обусловленное социумом. Под конец недели могут обостриться отношения с партнерами. Если они для вас ценны, то лучше придержать язык за зубами и внимательно выслушать их прежде чем бросаться в бой.

Гороскоп для Рыб

Вы можете ощутить солнечное затмение довольно сильно, особенно если родились с 25 февраля по 5 марта. Тема у каждого может быть своя, но, вероятно, основным мотивом будет уверенность в тыле и безопасности. То, что дает ощущение безопасности, скорее всего, и является правильным путем. Возможно, вам хотелось бы большего, хотелось бы выйти из “зоны комфорта”, но если вы не чувствуете, что потянете, если страхи оказываются сильнее, не надо себя преодолевать. А если обстоятельства сами сложатся так, что из зоны комфорта выйти придется, значит время пришло – вы справитесь.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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