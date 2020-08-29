Гороскоп на 29 августа 2020 для всех знаков зодиака напоминает Стрельцам, что иногда нужно уметь останавливаться, а Львам предлагает отдать все решения в руки проверенных людей.

Овен

Пятерка чаш

Выходные Овны встречают в расстройстве. Вам кажется, вы сделали не все, что могли, работали не так, как должны были. Это не так. Оглянитесь еще раз внимательнее на неделю, которая прошла. Даже если она вам не нравится – есть еще два дня, чтобы все исправить.

Телец

Восьмерка пентаклей

Тельцы в гороскопе на 29 августа для всех знаков зодиака – самый уверенный в себе из всех знаков. Вы знаете, чего хотите, знаете, как туда добраться, знаете, когда и что вам лучше делать. Остальным стоит поучиться – сегодня вам не нужна ничья помощь.

Близнецы

Влюбленные

Для Близнецов сегодня самое главное – собраться в кучу и понимать, чего они хотят. Внутри вас многое случается вразнобой, и сегодня это будет играть против вас, потому что вами будут пытаться манипулировать все, кому не лень. Знайте свои слабые стороны.

Рак

Королева пентаклей

Гороскоп на 29 августа 2020 советует Ракам посвятить день себе и тому, что вокруг вас. Убирайте, готовьте, пересадите цветок, которому давно тесно в старом горшке. Все силы, которые вы вложите в уют, вы вкладываете в свое будущее.

Лев

Семерка чаш

Львов сегодня угнетает необходимость выбора. Кажется, что вариантов слишком много, а какой из них лучший – непонятно. Лучше доверьте выбирать кому-то другому, иначе проведете за этим весь день.

Дева

Рыцарь мечей

Без промедления и лишних мыслей Девы бросаются защищать то, во что верят. Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака просит вас быть чуть осторожнее. Защищайте важное, а не все подряд. Иначе у вас быстро закончатся все силы.

Весы

Паж пентаклей

У Весов амбициозные планы на этот день. Вы не собираетесь успеть все, а нацелены устроить все так, чтобы вам было хорошо. Это отличная и достижимая цель. Если получится, то заряда энергии от этого дня хватит еще надолго.

Скорпион

Семерка пентаклей

Сегодня Скорпионам нужно просто отдохнуть. Отложите все дела, перенесите слишком сложные планы на неделю вперед. Вы сделали за прошедшую неделю все, что смогли. Теперь дайте себе подышать.

Стрелец

Перевернутая Умеренность

Сложнее всего для Стрельцов по гороскопу на 29 августа 2020 для всех знаков зодиака уметь вовремя останавливаться. Вам будет хотеться всего и сразу. Не забывайте спрашивать себя, а нужно ли вам все, и нужно ли оно сейчас.

Козерог

Перевернутая Четверка чаш

Козероги сегодня вдруг вспоминают о том, что уже почти осень. Именно теперь у вас еще есть возможность сделать максимум из того, что вы откладывали. Окунитесь в осколок летней жизни, и пусть вам в нем будет хорошо.

Водолей

Смерть

У Водолеев сегодня день исправления ошибок и подведения итогов. Оглянитесь на то, какими вы были, вспомните, какими хотели быть. Если все еще хотите, продолжайте то, что вы делаете. Если что-то изменилось – наметьте себе новый курс.

Рыбы

Десятка посохов

Рыбы взялись за большое и сложное дело много времени назад. Сегодня оно закончится, и вы впервые за долгое время почувствуете, что свободны. С этой своей свободой делайте, что хотите. Но лучшей всего отдохните немного, прежде, чем браться за новое обязательство.

Лунный календарь на сентябрь

Лунный календарь на сентябрь 2020 прогнозирует много благоприятных дней для налаживания бизнеса и улучшения финансового положения. В первую половину месяца лучше решать разнообразные вопросы бизнеса и подписывать соглашения, которые обязательно станут успешными.