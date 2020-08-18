Гороскоп на 18 августа 2020 для всех знаков зодиака советует Львам решать быстро, Девам думать дважды, а Овнам просто пить чай.

Овен

Королева чаш

Все в мире как будто соревнуются, смогут ли вывести Овнов из себя. Гороскоп на 18 августа 2020 отвечает – нет, не смогут. У вас в венах в этот вторник не кровь, а пять литров ромашкового чая. Вы спокойны и сможете сегодня справиться со всем.

Телец

Перевернутая Девятка мечей

Тельцов преследуют кошмары и тревоги, что с такими новостями вообще не странно. Важнее то, что карта у вас перевернутая, и это значит, что от тревог можно избавиться, а кошмары победить. Они не пройдут сами собой, но вы можете их прогнать. Сегодня займитесь этим.

Близнецы

Иерофант

Главное для Близнецов сегодня – не изобретать велосипед. Любые проблемы и задачи вы решите намного быстрее и проще, если будете все делать правильно. Готовьте по рецептам, пользуйтесь инструкциями, просите советов. Иначе увязнете в делах.

Рак

Мир

Ракам после вчерашнего достался спокойный и тихий день. Что бы ни происходило, вас будет сопровождать чувство, что все происходит правильно, а вы в жизни на своем месте. Под этот настрой можете браться за любые дела – и все получится.

Лев

Двойка мечей

Сложный выбор ждет сегодня Львов. Выбор из тех, где ни один из вариантов не нравится. Можно подбрасывать монетки или писать списки за и против. Но лучше просто решить – и двигаться дальше вместо того, чтобы топтаться на месте.

Дева

Перевернутый маг

Для Дев сегодня вообще все не то, чем кажется. Вас ждет день иллюзий и сорванных покровов. Не верьте тому, что видите или слышите, а любую информацию, даже гороскоп на 18 августа 2020 для всех знаков зодиака, старайтесь проверять.

Весы

Четверка посохов

Ощущение дома и праздника окружает сегодня Весов. Сегодня очень легко понять, что в вашей жизни лишнее: все, что не приносит радость или приятные чувства. Хороший день, чтобы перебирать старые вещи и почистить френдленту.

Скорпион

Пятерка посохов

Скорпионам стоит избегать любых соревнований и споров. Да, вам это особенно сложно, потому что вы любите побеждать. Но что бы сегодня не тревожило ваш дух победителя, остановитесь. Вы получите намного меньше, чем потеряете по пути.

Стрелец

Перевернутый Туз пентаклей

Главное, о чем стоит помнить Стрельцам – не все возможности судьбоносны. Не во всех нужно видеть тот самый шанс. Если забудете – рискуете крупно вложиться, или деньгами, или силами, или временем, в мелочь, которая не принесет ничего.

Козерог

Паж мечей

Козероги сегодня существуют в толпе очень любопытных и чуть нервных людей. Будьте терпимы и осторожны. Заразитесь у них энергичностью и любопытством – хорошо. Подцепить от них суетливость и сплетни – не особо.

Водолей

Перевернутая тройка чаш

Сложно удержаться в рабочем настроении и быть собранными, но Водолеям стоит постараться. Иначе вас утащит в водоворот болтовни и прокрастинации. Гороскоп на 18 августа обещает: если устоите и заставите себя заниматься делом – не отвлекаться станет легче.

Рыбы

Девятка пентаклей

Во вторник Рыбы пожинают плоды всего, что делали раньше. Причем только в хорошем смысле – ваш прошлый труд и услуги, оказанные когда-то, сегодня возвращаются. А потому день будет простым. Главное, не увлекайтесь слишком сильно – в среду все уже может быть иначе.

Гороскоп на август

В гороскопе 2020 на август с 16 августа Уран перейдет в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года.

Во второй половине месяца люди будут стремиться переделать все, что их окружает, появится желание противостоять власти, начальству и конкурентам. Основной причиной нестабильности в начале периода ретроградности является резкая усиливающаяся неприязнь к ограничениям.

Источник: А как вам такой расклад