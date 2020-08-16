Гороскоп на 16 августа 2020 для всех знаков зодиака укоризненно смотрит на Тельцов, предлагает Весам спасаться списками, а Ракам сначала делать, а потом все остальное.

Овен. Паж посохов

День у Овнов очень быстрый, потому что их ведет по нему тяга к новому и желание поскорее заглянуть в завтрашний день. Не спешите так уж сильно, останавливайтесь иногда, чтобы насладиться воскресеньем хоть немного.

Телец. Десятка мечей

Тельцы, ну вас же предупреждали. Все, теперь держите от гороскопа на 16 августа собственную Десятку мечей, а с ней и давящую усталость. Просто отдыхайте, самое тяжелое, что вам можно сегодня держать – это чашку чая, пока будете подносить ее ко рту.

Близнецы. Перевернутая Четверка посохов

Ужасное одиночество может накрывать сегодня Близнецов. Такое чувство, что все слова и чувства слышатся как через стекло или толщу воды. Это не так, и это пройдет, но сегодня говорите только с самыми близкими людьми – так это стекло треснет быстрее.

Рак. Двойка мечей

Последний выходной заставляет Раков тревожиться и переживать, что они проведут его как-то не так. Выдохните и подумайте вот о чем: переживая, вы тратите его только на переживания. Вместо этого начните делать хоть что-то – а там разберетесь.

Лев. Перевернутая Пятерка мечей

Львам гороскоп на 16 августа советует подумать о том, чем и ради чего они жертвуют. Если выходными, семьей, здоровьем – стоит ли успех того? Проведите воскресенье с близкими, отложив работу как можно дальше. Это то, что действительно важно.

Дева. Двойка чаш

Удивительно единение ощущают сегодня Девы. От этого все получается легко и просто. Еще лучше будет, если вы сможете сегодня делать все важное с кем-то вместе. Любые люди рядом усилят вас и ваши идеи.

Весы. Семерка чаш

Весам сложно за что-то браться сегодня, потому что все кажется одинаково важным и немедленным. Избавьте себя от этого напряжения. Составьте список того, что хочется, в случайном порядке, и просто идите по нему.

Скорпион. Влюбленные

Сегодня придется сотрудничать даже обычно независимым Скорпионам. Все, что сегодня встретится вам, будет очень тяжелым для одного человека, но довольно простым для двоих. Найдите кого-то, кому доверяете. Вместе вы отличная команда, у вас все получится.

Стрелец. Десятка пентаклей

Стрельцам пришло время оглянуться и понять, достигли ли они того, чего хотели когда-то. Если нет, подумайте, так ли вы этого хотите. Если да, оглянитесь – возможно, пришло время переходить на следующий уровень?

Козерог. Дурак

Гороскоп на 16 августа подкидывает Козерогам шанс начать все с чистого листа. Просто оставьте все, что было прежде, и попробуйте себя в чем-то совершенно новом. Новая работа, хобби, отношения, страна – что вы начнете сегодня, то и определит ваше будущее.

Водолей. Перевернутая восьмерка мечей

Водолеи в воскресенье вдруг могут обнаружить, что они способны на куда большее, чем ждали от себя прежде и чем им говорят окружающие. Не ограничивайте себя: именно у вас получится выполнить даже самые смелые планы.

Рыбы. Семерка пентаклей

Лучшее, что могут сделать Рыбы в воскресенье – спокойно отдохнуть. Все, что вы могли сделать за эту неделю, уже сделано. Теперь дайте себе время на передышку, чтобы все знания и планы улеглись в голове, а в теле появилась энергия на следующую неделю.

Гороскоп на август

В подробном гороскопе на август 2020 украинский астролог Марина Скади рассказала Фактами ICTV, чего стоит ожидать знакам зодиака в последнем месяце лета.

Во второй половине месяца ожидается немало приятных сюрпризов, люди почувствуют радость и полноту счастья.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад