В сновидениях свинья является неоднозначным символом. Однако обычно означает приятные события, достаток и удачу.
К чему снятся свиньи, рассказывают Факты ICTV.
К чему снятся свиньи
Если свиньи снятся с поросятами молодой девушке, вполне возможно, что она вскоре получит предложение руки и сердца.
Взрослая женщина, которая видела сон со свиньей, вскоре начнет бурный роман, который не перерастет в серьезные отношения.
Если свинья снится молодой женщине, которая недавно вышла замуж, в ночь с четверга на пятницу — вскоре она забеременеет.
Для мужчины видеть поросенка в болоте — к проблемам в отношениях. Скорее всего, ему не хватает честности.
Для толкования сна также важен внешний вид свиньи.
- Белая свинья с поросятами символизирует счастливую мать.
- Если свинья чистая и бодрая, в вашей жизни все сложится прекрасно.
- Грязные и уставшие животные могут быть признаком того, что дела пойдут не так. Возможны финансовые проблемы или болезни.
- Мертвые поросята предупреждают о проблемах со здоровьем.
- Дикие свиньи — проблемы на работе.
- Если снятся новорожденные поросята, следует не спешить в собственных делах, а делать все постепенно.
- Розовые поросята — к счастью и удаче.
- Черные поросята — к неприятностям.
- Желтые свиньи — к поддержке от близких.
Кроме вида свиньи, обратите внимание на ее и ваше поведение.
- Если по двору ходит свинья, а за ней поросенок, вас могут использовать в корыстных целях.
- Поросята валяются в грязи — к распространению сплетен и интриг. Вы можете оказаться в центре неприятных событий, поэтому стоит присмотреться к окружающим.
- Свинья кормит поросят — вскоре вы получите положительный результат своего труда.
- Свинья рожает — ожидайте финансового пополнения. Это может быть повышение зарплаты или большая премия.
- Животное боится выходить — в жизни вы переживаете из-за поступков знакомых. Следует отдохнуть и беззаботно провести время.
- Если укусил поросенок — вы недооцениваете своих конкурентов. Возможно, тот, кто находится рядом, лишь притворяется другом.
- Если вы держите свинью на руках — в ближайшем времени вас ждет веселый отдых.
- Покупать свинью на рынке — будет лучшее благосостояние.
- Резать или убивать свинью — к большой прибыли.
- Выгуливать свиней — сейчас самое время подумать над своими отношениями.
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