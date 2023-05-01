Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрология

К чему снятся свиньи по соннику — значение и толкование

1 мая 2023, 18:32
Асоян Карина редактор ленты
До чого сняться свині
Источник: Unsplash

В сновидениях свинья является неоднозначным символом. Однако обычно означает приятные события, достаток и удачу.

К чему снятся свиньи, рассказывают Факты ICTV.

К чему снятся свиньи

Если свиньи снятся с поросятами молодой девушке, вполне возможно, что она вскоре получит предложение руки и сердца.

Взрослая женщина, которая видела сон со свиньей, вскоре начнет бурный роман, который не перерастет в серьезные отношения.

Если свинья снится молодой женщине, которая недавно вышла замуж, в ночь с четверга на пятницу — вскоре она забеременеет.

Для мужчины видеть поросенка в болоте — к проблемам в отношениях. Скорее всего, ему не хватает честности.

Для толкования сна также важен внешний вид свиньи.

  • Белая свинья с поросятами символизирует счастливую мать.
  • Если свинья чистая и бодрая, в вашей жизни все сложится прекрасно.
  • Грязные и уставшие животные могут быть признаком того, что дела пойдут не так. Возможны финансовые проблемы или болезни.
  • Мертвые поросята предупреждают о проблемах со здоровьем.
  • Дикие свиньи — проблемы на работе.
  • Если снятся новорожденные поросята, следует не спешить в собственных делах, а делать все постепенно.
  • Розовые поросята — к счастью и удаче.
  • Черные поросята — к неприятностям.
  • Желтые свиньи — к поддержке от близких.

Кроме вида свиньи, обратите внимание на ее и ваше поведение.

  • Если по двору ходит свинья, а за ней поросенок, вас могут использовать в корыстных целях.
  • Поросята валяются в грязи — к распространению сплетен и интриг. Вы можете оказаться в центре неприятных событий, поэтому стоит присмотреться к окружающим.
  • Свинья кормит поросят — вскоре вы получите положительный результат своего труда.
  • Свинья рожает — ожидайте финансового пополнения. Это может быть повышение зарплаты или большая премия.
  • Животное боится выходить — в жизни вы переживаете из-за поступков знакомых. Следует отдохнуть и беззаботно провести время.
  • Если укусил поросенок — вы недооцениваете своих конкурентов. Возможно, тот, кто находится рядом, лишь притворяется другом.
  • Если вы держите свинью на руках — в ближайшем времени вас ждет веселый отдых.
  • Покупать свинью на рынке — будет лучшее благосостояние.
  • Резать или убивать свинью — к большой прибыли.
  • Выгуливать свиней — сейчас самое время подумать над своими отношениями.
Читайте также:
До чого чухається ліве окоК чему чешется левый глаз: народные приметы и суеверия

Теги
Астрология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь