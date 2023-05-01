В сновидениях свинья является неоднозначным символом. Однако обычно означает приятные события, достаток и удачу.

К чему снятся свиньи, рассказывают Факты ICTV.

К чему снятся свиньи

Если свиньи снятся с поросятами молодой девушке, вполне возможно, что она вскоре получит предложение руки и сердца.

Взрослая женщина, которая видела сон со свиньей, вскоре начнет бурный роман, который не перерастет в серьезные отношения.

Если свинья снится молодой женщине, которая недавно вышла замуж, в ночь с четверга на пятницу — вскоре она забеременеет.

Для мужчины видеть поросенка в болоте — к проблемам в отношениях. Скорее всего, ему не хватает честности.

Для толкования сна также важен внешний вид свиньи.

Белая свинья с поросятами символизирует счастливую мать.

Если свинья чистая и бодрая, в вашей жизни все сложится прекрасно.

Грязные и уставшие животные могут быть признаком того, что дела пойдут не так. Возможны финансовые проблемы или болезни.

Мертвые поросята предупреждают о проблемах со здоровьем.

Дикие свиньи — проблемы на работе.

Если снятся новорожденные поросята, следует не спешить в собственных делах, а делать все постепенно.

Розовые поросята — к счастью и удаче.

Черные поросята — к неприятностям.

Желтые свиньи — к поддержке от близких.

Кроме вида свиньи, обратите внимание на ее и ваше поведение.