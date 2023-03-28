Получать подарки всегда очень приятно, особенно, если презент вам по душе. Но случаются моменты, когда подаренная вещь вам не нужна, поэтому закрадываются мысли передарить ее кому-то другому.

Факты ICTV узнавали, можно ли передаривать цветы и подарки другому человеку.

Можно ли передаривать цветы?

На самом деле передаривать подарки не рекомендовано! Наши предки верили, что этого делать нельзя, ведь эти вещи несут в себе особую энергию.

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Дело в том, что раньше подарки изготавливали своими руками, соответственно, в эти вещи закладывалась особая энергия. Именно поэтому люди считали, что передаривание подарков может навредить как вам, так и человеку, получившему такой презент.

Кроме того, по поверьям, передарив подарок, человек терял определенную энергетику, поэтому это сказывалось на самочувствии.

Именно поэтому раньше передаривание подарков было под запретом!

Однако сегодня времена изменились! Почти никто собственноручно не изготавливает презенты, обычно, их просто покупают в магазинах или заказывают.

Соответственно, “разрядиться” от передаривания ненужного подарка невозможно! Однако эзотерики все же не советуют заниматься такими вещами.

По их мнению, любой подаренный предмет несет в себе особую энергетику, а вместе с подарками человек получает благословение Вселенной. Поэтому, передарив его, человек как бы посылает вибрации во Вселенную, что не хочет быть счастливой.

Что же касается непосредственно цветов, то никаких поверий об их передаривании нет. Поэтому если вам очень нужно подарить цветы кому-то другому — это можно сделать! Но стоит придерживаться нескольких правил:

передаривайте цветы от всего сердца, с положительными эмоциями и чувствами (это важно);

сделайте так, чтобы человек не догадался, что цветы на самом деле были подарены вам;

если цветы простояли в вашем доме более одного дня — передаривать их уже нельзя! Растения вобрали энергетику этого места.

Если же цветы вызывают у вас негативные эмоции и чувства, не стоит дарить их кому-то другому! Лучше просто выбросьте букет, чтобы он не портил вам нервы.

Какие вещи можно передаривать?

У каждого правила есть исключения, поэтому существуют такие подарки, которые можно передарить повторно и не бояться навлечь на себя негатив: