Период с конца июля до середины августа 2023 года — особое астрологическое событие, которое называют Львиные Ворота или Врата Льва.

Однако наиболее значимый момент этого события приходится на 8 августа. Дата 08.08 имеет очень сильную энергетику.

Именно 8 августа открываются ворота в астрологическом знаке Льва, когда Солнце движется в этом созвездии. В этот день каждый имеет возможность изменить свою жизнь, улучшить материальное положение и избавиться от блоков и страхов.

Что нужно обязательно сделать в день открытия Львиных Ворот 8 августа 2023 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Ворота Льва 2023: что это за событие

Каждый год в период с 26 июля по 12 августа Земля, звезда Сириус и Солнце выстраиваются в линию на небе особым образом, открывая портал мощных новых вибраций.

Эзотерики считают Сириус, из созвездия Великого Пса, звездой духовного роста, то есть Духовным Солнцем людей. Сириус обладает большой мудростью. Еще в древности астрологи наблюдали, как каждый год, в одно и то же время (8 августа) звезда Сириус сияет на небе ярче, чем обычно.

Считается, что сияние Сириуса дает людям возможность получить новые вибрации Вселенной, перезагрузить жизнь, подняться на более высокий духовный уровень и значительно улучшить свою жизнь.

Эзотерики считают, что 8 августа каждого года людям предоставляется уникальный шанс изменить свою жизнь, улучшить финансовое положение, начать все с чистого листа.

Это время, когда вы можете осознать негативные сценарии и избавиться от всего, что вы не хотите привносить в новый планетарный год вместе с собой.

8 августа можно сбросить с себя груз страхов, переживаний, внутренних блоков и открыть портал в новую жизнь. Происходит это, когда Солнце идет транзитом по знаку Лев.

Именно поэтому событие называют Ворота Льва.

Стоит помнить, что астрология — наука субъективная, соответственно, интерпретация этого события может разниться от астролога до астролога.

Открытие Львиных Ворот: что нужно делать 8 августа 2023 года

Ворота Льва будут открыты несколько дней — с 8 по 12 августа 2023 года. Это время мощной трансформации, поэтому эзотерики советуют не упустить свой шанс и изменить свою жизнь!

Во-первых, эти несколько дней августа нужно провести в полном спокойствии и принятии. Не стоит нервничать или суетиться. Если вы будете готовы впустить в свою жизнь что-то новое, в ближайшее время с вами произойдут самые желанные события (повышение на работе, любовь, финансовая прибыль, клиенты, новая работа и т.д.).

Эзотерики советуют 8 августа проводить специальные практики, которые помогут улучшить и изменить жизнь.

Практика 100 благодарностей

Выпишите на лист бумаги все, за что вы благодарны Вселенной. Это могут быть какие-то обыденные вещи, например, Я благодарен(а) Вселенной за утренний кофе или Я благодарен(а) Вселенной за возможность зарабатывать деньги, Я благодарен(а) Вселенной за замечательных родителей. Запишите абсолютно все, что приносит вам удовольствие и делает вас счастливым каждый день. Это могут быть какие-то события или даже люди.

Напишите письмо Вселенной с датой следующего года (08.08.24)

Это поможет вам запрограммировать свою реальность. Как это должно выглядеть: возьмите лист бумаги, поставьте сверху дату 08.08.24 и напишите мини рассказ о своей жизни (какой вы хотите ее видеть через год). Напишите сколько вы зарабатываете, где работаете, с кем живете и где живете. Запишите все, что вы получили и за что благодарны. То есть все свое желание напишите так, будто они уже осуществились.

Напишите благодарность Вселенной за то, что вы хотите получить

На отдельном листе выпишите все свои желания, но в настоящем времени и поблагодарите за их осуществление. Например, если сейчас вы хотите купить машину, то на листе вы должны написать Я бесконечно благодарен (а) Вселенной за покупку новой машины (напишите цвет, марку, как выглядит салон). Также опишите, что вы чувствовали, когда ваше желание сбылось.

Важный момент! Выполняя эти практики, вы должны чувствовать осуществление своего желания. То есть вы должны визуализировать и действительно верить, что все уже стало реальностью. Ощущения играют очень важную роль!

День ворот Льва — идеальное время для повышения своей духовности, самопознания и выражения положительных аспектов. Поэтому в этот день можно заниматься саморазвитием, позаботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье, помогать другим, позитивно настраивать свои мысли и тому подобное.

Также не лишним будет выполнить йогу, медитацию или пойти на одинокую пешую прогулку.

Что нельзя делать 8 августа 2023 года